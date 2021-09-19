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釋迦蓮霧被禁 蔡英文譴責中國：違反國際貿易規範

記者丘采薇／台北報導
蔡英文總統。 本報系資料照
蔡英文總統。 本報系資料照

繼年初鳳梨被禁後，中國海關總署今天宣布因檢出介殼蟲，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。中華民國蔡英文總統今天表示，「對於中國無預警暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，我們認為，中國這種做法，已經違反國際貿易規範。除了嚴正譴責，我們會支持農委會的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。」

蔡英文在臉書上指出，中國片面違反國際貿易規範，這並不是第一次。今年2月的鳳梨事件，相信大家記憶猶新。這種突襲手段，顯然不是為了正常的貿易考量。當然，這些干預不只有台灣的農產品受到影響，近年來，包括澳洲的紅酒和龍蝦，甚至近來中國停止核准立陶宛農產品進口許可的種種做法，都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？

蔡英文說，先前為了幫助鳳梨產銷，政府透過開拓多元市場、強化加工能力，以及加強內需的方法，來化解農民壓力。經過大家齊心努力，今年鳳梨產銷不僅穩定，1到8月的外銷量扣除中國後，還比去年同期增加566%。因此，面對這次中國片面暫停台灣釋迦、蓮霧輸入的突襲，她也已經請農委會主委陳吉仲務必讓農民受到的衝擊降到最低。請大家放心，面對不合理的市場干預，政府一定會挺農民到底。

蔡英文強調，「此時此刻，我也要呼籲朝野政黨，我們一定要一致對外，把中國刻意政治干預造成的市場衝擊，一起降到最低，我們也會循各種管道，幫農民討回公道。」

中國 台灣 蔡英文

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