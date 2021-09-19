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中國暫停台釋迦蓮霧輸入 台：將提WTO爭端解決

記者吳姿賢／台北報導
台農委會主委陳吉仲，因應中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，臨時在農委會舉行記者會，説明保障農民權益的相關措施。陳吉仲表達無法接受，希望中國取消禁令，否則將提WTO爭端解決。 記者黃義書／攝影
台農委會主委陳吉仲，因應中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，臨時在農委會舉行記者會，説明保障農民權益的相關措施。陳吉仲表達無法接受，希望中國取消禁令，否則將提WTO爭端解決。 記者黃義書／攝影

台灣鳳梨遭禁止輸入後，中國海關總署昨天發布通知指出，因檢出介殼蟲將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。台農委會主委陳吉仲在當地今天下午臨時舉辦記者會宣布，將祭出10億元(新台幣，下同，約3600萬美元)提升內外銷措施，搶救台灣釋迦、蓮霧市場，今年6月前有收到中方不合格通知，農委會也說明加強防疫措施，之後再也沒有不合格件數，但中方今天卻臨時宣布禁令，「完全無法接受」。

陳吉仲今天表示，中國選在中秋節慶宣布、隔天開始停止輸入，完全不符合WTO國際規範，一般介殼蟲在輸入國可以直接薰蒸，從未有片面暫停輸入案例，此次的「太平洋臀紋粉介殼蟲」分布在亞洲多國，包括台灣、中國、越南等地，在水果表面就能處理，不是在果實當中，中方若有科學證據應主動說明，而非片面暫停輸入。

陳吉仲表示，台灣出口中國的釋迦、蓮霧不合格率約百分之零點多，但都用薰蒸處理，之後就能繼續走貿易流程，今年釋迦、蓮霧不合格件數為13件、6件，且都6月底之前，農委會也跟對方說明台灣的加強防疫措施，但蓮霧一年出口4000多公噸到對岸，平均分布在每個月，7、8月之後都沒有不合格件數，今天突然宣布明天開始不能輸入，完全不符合國際規範跟科學根據。

中國選在這個時間點背後是否有政治因素？陳吉仲說，希望對岸根據WTO國際規範及動植物防疫相關規範處理達到雙贏，否則台灣將向WTO爭端解決機制提出訴訟，至於有無政治意涵，現在是中秋假期，6月以前若有不合格為何不在當時告知？更何況台灣早就有具體回應，卻偏偏選在「大家一起團圓的日子」通知，完全無法接受。

陳吉仲說，台灣釋迦種植面積5500公頃，一年產值43億元，外銷1萬5000公噸，有1萬3000多公噸到對岸，占總產量兩成，蓮霧種植面積3000公頃，產值33億元，外銷將近5000公噸，其中賣到對岸4700多公噸，占總產量一成，這兩種都是重要輸中的水果，但今年對岸暫停輸入鳳梨時，農委會已經準備好，知道釋迦、蓮霧會遇到一樣情形，已經準備好10億元經費準備處理產銷調節。

陳吉仲表示，10億元經費將用在產期調節、推動釋迦收入保險、電商銷售、農遊券加碼、企業採購平台、啟動加工，至於外銷部分，將提高外銷獎勵額度，強化新加坡、馬來西亞、加拿大、港澳市場開拓，外銷目標釋迦5000公噸、蓮霧1000公噸。

今年鳳梨遭禁，國內外民眾發起認購台灣鳳梨運動，陳吉仲說，今年5倍券、農遊券實施時間貼近蓮霧、釋迦產期，先前許多民眾幫忙鳳梨農民度過難關，呼籲消費者再次用同樣力量購買蓮霧、釋迦，用最具體行動照顧農民，10月後也會啟動國內外公民營企業採購蓮霧、釋迦平台，讓大家「全國一心」，共同面對困境。

陳吉仲說，今年原本打算用10億元幫助農民賣鳳梨，後來花5.6億元，因為國內民眾幫忙、加上日本外銷大幅成長，今年鳳梨產地價格每公斤22元遠高於往年的20元，代表措施有效，也是危機變成轉機的最好時刻。

台農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影
台農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影

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