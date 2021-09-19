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韓國瑜芝加哥會華僑 批民進黨掏空台灣摧毀民主

記者林巧璉／高雄19日電
高雄市前市長韓國瑜19日出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」，也演講批民進黨政府傲慢。（記者林巧璉／翻攝）
高雄市前市長韓國瑜19日出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」，也演講批民進黨政府傲慢。（記者林巧璉／翻攝）

高雄市前市長韓國瑜近日受僑胞邀請走訪美國，今天出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」，演講談及台灣最大威脅就是執政的民進黨政府，他認為，民進黨最大的問題是權力的傲慢和不尊重歷史，批民進黨成天把愛台灣掛嘴上，但卻做許多掏空國家、傷害民主的事情。韓國瑜也表示，他和國民黨都不怕輸，但不能一直輸，「民進黨繼續為所欲為會摧毀台灣民主」。

高雄市前市長韓國瑜今出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」獲頒感謝狀。(記者...
高雄市前市長韓國瑜今出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」獲頒感謝狀。(記者林巧璉／翻攝)

韓國瑜開場就不斷感謝僑胞的付出，「2020年總統大選，許多僑胞扶老攜幼返台」，韓國瑜說，從選舉後他就委拒許多活動，盡量往人少的地方去，也在家多洗很多衣服。芝加哥年會是他選後首次參加大型活動，「一定要親自來謝謝僑胞」。他也說自己這兩年用公益代替謝票，因為政治人物的存在就是要造福民眾、照顧弱勢。

韓國瑜今天演講的主題是「美陸爭霸和新冠疫情對中華民國的衝擊與機遇」，他說，美陸爭霸、新冠疫情都影響台灣的發展和生活，但最大的威脅其實就是民進黨政府，他提及民進黨扭曲歷史，除了共產黨外，連民進黨都想要摧毀台灣，「假中華民國之名，行掏空國家之實」，摧毀民主機制。韓國瑜談到，中華民國從國父孫中山革命和眾人的努力下，台灣60歲以下的民眾沒有經歷過戰爭和貧困。

「我們應該重建國魂」，韓國瑜說，民進黨成天把台灣價值掛在嘴上，「民進黨像是註冊專利最愛談台灣價值、愛台灣」，但大家應該重新認識中華民國的歷史，台澎金馬近70年的和平是過去中華民國的努力，但民進黨造成許多人的愛國心不敢表現，不敢說出我愛中華民國。

韓國瑜說自己這幾天共到芝加哥唐人街5次，就是為了看中華民國的國旗在空中飄揚，他也勉勵所有的僑胞再造中華民國奇蹟。

高雄市前市長韓國瑜19日出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」獲熱烈歡迎。(...
高雄市前市長韓國瑜19日出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」獲熱烈歡迎。(記者林巧璉／翻攝)

高雄市前市長韓國瑜今出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」獲熱烈歡迎。(記者...
高雄市前市長韓國瑜今出席芝加哥「全美台灣同鄉聯盟第43屆年會」獲熱烈歡迎。(記者林巧璉／翻攝)

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