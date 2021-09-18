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黨主席政見會／張亞中點名朱、江 批操作棄保不道德

記者徐白櫻、王昭月／ 高雄18日電
張亞中18日到高雄參加黨主席政見發表會，受訪時強調堅決反對操作棄保。(記者劉學聖／攝影)
張亞中18日到高雄參加黨主席政見發表會，受訪時強調堅決反對操作棄保。(記者劉學聖／攝影)

國民黨主席選舉在即，卻不斷傳出「棄保」耳語，今早到高雄參加政見發表會的張亞中會後表示，黨主席的競爭應是理念之爭，操作棄保是件非不道德的事，選前把人棄保，選後要人團結，這種團結可能是種不得不的合作，甚至是屈辱的團結，他堅決反對。

張亞中今早被問到對黨內操作棄保的看法，他直接點名朱立倫與江啟臣二陣營。但表示，朱、江都是國民黨內菁英，經棄保後可能原20多趴的民意基礎變成個位數，那日後在政壇上的發展不是受到影響？「有需要把自己的勝利，建築在對別人這麼殘酷的基礎上嗎」？

張表示，棄保這個概念用在黨內是不對，大家是同志，不是一個包袱，把對方當成是一個工具，才有棄保的問題。黨主席選舉應是理念及領導能力的競爭、「如果去操作棄保，這是一件非常不道德的事情」。

張亞中說，總統或縣市長選舉，因屬不不同黨派，牽涉到不同的政治信仰，或可操作，但對於黨內同志，天天說要團結，選舉時卻把別人當工具棄保掉了，選後又喊團結，是要團結在勝利者的下面嗎？那可能是一種不得不的合作，甚而是種屈辱的團結。

張說，他基本的心態就是尊重，不管大家理念是否一致，或得票率多高，每個人都有參選權，都應尊重，更重要的，他是黨內的同志，現在棄保他，將來要合作的話，怎麼對得起他與他的支持者 ，別人又怎麼看，「黨內的選舉真的不要再操作棄保了，而應比較，誰較具有理念領導力」。

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