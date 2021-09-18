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黨主席政見會／朱立倫開場先道歉 籲國民黨別變內鬥藍

記者徐白櫻、王昭月／高雄18日電
國民黨主席朱立倫強調，國民黨要走正藍路線。(記者徐白櫻／翻攝)
國民黨主席朱立倫強調，國民黨要走正藍路線。(記者徐白櫻／翻攝)

國民黨主席選舉前最後一周，高市黨部今天舉辦高屏區政見說明會。候選人朱立倫一開始就為近來的黨內紛擾氣氛道歉，並強調他的正藍軍身分，並意有所指呼籲說，國民黨不變內鬥藍，大家的路要愈走愈寬，要跟台灣主流民意站在一起，不能跟著民進黨或民眾黨走，更不能跟著共產黨走，明年9月智庫民調要超越民進黨。

朱立倫第三位發言，他指出，中秋節應該是月圓人團圓的時候，近日黨內卻沒有團圓氣氛，這些紛擾他有責任，此外對於上周三中常會先離開，造成黨中同志心裡不是很舒服，他跟三位同志表示失禮、對大家表示道歉，強調「我們都是自己人」，可以競爭但不要鬥爭、叫罵，讓民進黨看笑話。

朱立倫強調他是正藍軍，細數過去參與國共論壇、海峽論壇、城市交流等表現，兩岸要持續交流，走的是中間、穩健路線，兩岸能和平。朱說，最近流行戰鬥藍這個名詞，不管是深藍、淺藍或戰鬥藍都是正藍軍，戰鬥藍是態度與精神，應有的動作，他的目標要讓國民黨成為必勝藍。

朱話鋒一轉說，國民黨最近被人家笑說「國民黨戰鬥藍變內鬥藍」，這是千千萬萬不可以，會變成必輸藍，國民黨的路要愈走愈寬，不要愈走愈窄，同溫層可能讓國民黨愈走愈窄，一定要跟台灣主流民意站在一起，不能變成小綠、小白，不能跟著民進黨，更不可以跟民眾黨走，絕對不能跟著小紅、跟著共產黨走，所以要堅持正藍路線；若成為少數團體會變成沒有希望，這次選舉要共同變成大的藍、強的藍、主流的藍，而非走偏鋒變成極端的藍。

朱立倫承諾，「朱立倫要跟黨一起團結戰鬥努力」，參與違反民意立委罷免與公投，會在6個月內成立影子內閣，明年9月內部智庫民調要超越民進黨，目標是2022勝選、2024重返執政。

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