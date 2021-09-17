你是金融文盲嗎？ 台灣逾3成 美國約57% 較易受騙

金融教育應該從小就要開始扎根，健全金融教育、提升金融知識非常重要。（本報系資料照片）

你知道什麼是信用卡循環利息嗎？你了解自己曾買過的投資型保單或儲蓄險嗎？據金管會調查，台灣 15歲以上民眾擁有帳戶比率超過九成，遠高於全球的七成，台灣保險滲透率更是全球第一，但不少人卻是「金融文盲」。

「金融文盲」（Financial illiteracy）是「金融素養」（Financial literacy）衍生詞，依照經濟合作暨發展組織定義，金融素養是個人將理財意識、知識、技能、態度和必要的行為相互結合，以做出正確的理財決策；相反的，沒有基本的金融知識，對金融工具也一知半解，無法為自己的財務做出分配與正確決策者，就稱為「金融文盲」。

台灣普遍教育 程度高、識字率高，但在金融知識與金融識字率上，卻意外地低。除了念財金科系或從事相關職業，絕大部分人的金融知識來自父母，抑或是長大後開始自我學習，多數民眾金融知識不足，不但在使用金融商品上較無法保障自身權益，也有較高機率被詐騙 ，還可能因陷入負債成為金融弱勢族群，影響到往後的人生。

根據標準普爾信用評等機構（Ｓ&Ｐ）2015年發布的金融素養調查，亞洲近四分之三成年人是金融文盲，其中台灣金融識字率僅有37%，略高於全球平均的33%，遠低於日本的43%、澳洲的64%、英國的67%、美國的57%。也就是說，金融文盲比率達63%，經過五年後，台灣現況有進步了嗎？

根據台灣金融研訓院去年針對台灣的金融生活調查，發現百分之36%的人「完全」不了解金融服務與商品，37%國人則僅認為自己「稍微了解」金融服務與商品；整體金融素養「極低」占45.5%，與32.2「低」相加，占77.7%。

台灣滙豐銀行去年6月也曾公布「親子理財觀念大調查」，全台僅有兩成的家長，認為自己的金融知識足以解決孩子的提問；有逾半數的老師坦言，因缺乏專業金融知識、缺乏教育教案，甚至金融教育的教授經驗不足，不曾在班上將金融教育融入課程。

數據反映問題嚴重性。台灣金管會主委黃天牧強調，要避免理專弊案、保單不當銷售或金融詐騙，重罰金融機構只是治標，治本仍要提升民眾金融知識。

台灣金管會積極投入金融教育，七年前即成立大專生金融就業公益專班，除教導金融知識，也輔導弱勢年輕人免費考照進金融業。同時動員周邊單位、公會，從小學到大學開設金融教育課程，近年也幫原住民、新住民、婦女、更生人上課。