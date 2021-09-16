台75歲第2劑莫德納開打 60萬莫粉卻無「劑」可施

台灣第8輪開打AZ疫苗，以65歲長者第二劑為主，台北市接種情況踴躍。(記者胡經周／攝影)

台灣自購AZ疫苗64萬劑、莫德納 疫苗108萬劑於17日下午和晚間抵台。指揮中心指揮官陳時中 表示，最近到貨的疫苗主要作為第二劑接種，今日起，在7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，間隔滿10周以上的75歲以上長者可接種第二劑，依各縣市政府造冊通知施打，預估29萬1000人。

據了解，下一批規模相當的莫德納疫苗，可望在二到三周內抵台，黨政高層並指出，從近期到10月底之前，莫德納疫苗將累積到貨400萬劑。

知情人士指出，由於莫德納並未在台設廠，因此催貨有一定困難，尤其台方訂購數量相比其他國家不算多，因此催貨只能靠尋找「國際有力人士」幫忙，過程相當艱辛。

據指出，由於莫德納在歐洲的生產線有些狀況，蔡英文總統於8月10日接見「美國在台協會（AIT）」台北辦事處處長孫曉雅時，提出莫德納供貨不穩的問題，希望請孫曉雅協調，盼後續莫德納疫苗從美國出貨；孫曉雅當時表達樂意幫助。相關人士指出，預期後續莫德納疫苗都將從美國出貨，且供應穩定。

陳時中表示，截至目前為止，台政府自行採購，以及民間及友邦捐贈疫苗，超過4000萬劑，到貨1700多萬劑；另已簽定明後年的莫德納次世代疫苗約3500萬劑，至2023年疫苗貨量可達8000多萬劑，足以因應民眾接種第三、第四劑疫苗。

許多銀髮族苦等第二劑莫德納疫苗，陳時中表示，目前莫德納疫苗約剩30萬劑，只能先提供75歲以上長者施打，至於今天到貨108萬劑莫德納疫苗在檢驗封緘完畢後，繼續往下開放給其他民眾，仍用來施打第二劑。

截至昨傍晚5時，仍有59萬2000多「莫德納鐵粉」，等著打第一劑疫苗。陳時中表示，莫德納疫苗是mRNA疫苗，若情有獨鍾，可以考慮性質相同的BNT疫苗，但建議有疫苗就先打。

台大醫院執行「莫德納、高端」混打試驗，長庚醫院則是「AZ、高端」，被外界質疑是為第二劑疫苗缺貨解套，目的是「促銷高端疫苗 」；陳時中說，「這樣的批評不合理，更理性一點會更好。」混打實驗並非指揮中心要求，而是民間基於科學證據的自主性探索與研究。