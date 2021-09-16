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AIT執行理事重申對台承諾 台灣必須強化國防

中央社華盛頓16日專電
駐美代表蕭美琴（右）今年3月25日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，左）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。(圖：駐美代表處提供)
駐美代表蕭美琴（右）今年3月25日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，左）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。(圖：駐美代表處提供)

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯今天重申美國對台灣承諾堅若磐石，國際社會對台灣的國際參與也日益支持，但台灣必須建立強大的嚇阻能力，「這是真實且迫切的需要」。

藍鶯（Ingrid Larson）今天在遠景基金會與新美國安全中心（Center for a New American Security）合辦的「兩岸關係之前瞻與挑戰」視訊研討會上發表專題演講。

她首先重申美國的一中政策不變，也會繼續履行對台承諾，協助台灣維持與所面臨威脅相對稱的足夠自我防衛能力，以強化台海兩岸與區域穩定，並重申拜登政府對台承諾堅若磐石。

藍鶯表示，近年來北京對台敵意日益升高，北京的一國兩制方案遭到幾乎所有台灣人拒絕。北京在香港的行動清楚表明，一國兩制下的統一將導致台灣民主遭到破壞，因此北京改採脅迫手段，透過虛假訊息、惡意網路行為、擠壓台灣國際空間與軍事恫嚇，試圖迫使台灣走向統一。

她引述白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）7月的講話指出，北京試圖片面改變台灣地位將是災難，美國堅信印太和平符合各方利益。

藍鶯也細數過去一段時間，台美關係在雙邊往來、經貿、公共衛生、教育等領域的大幅進展，她並透露，美國許多機構對去年12月中旬美台簽署的科學及技術合作協定很感興趣，已經向AIT探尋可能的合作項目，台美太平洋年度對話也會有新合作，「敬請期待」。

藍鶯也談到中國企圖於國際社會孤立台灣，利用疫情大流行的機會擠壓台灣外交，她也特別感謝台灣在疫情初期對美國提供醫療設備與個人防護裝備，也很驕傲美國能提供疫苗協助台灣對抗疫情。

對於越來越多國家擴大對台灣支持，藍鶯表示，這正反映國際社會日漸支持台灣參與全球舞台，包括瑞士議會甫通過的深化與台關係議案、立陶宛同意台灣設立代表處、斯洛伐克總理敦促歐盟與立陶宛同在，雖然許多國家有其一中政策，但不影響與台灣的建設性合作。

在安全領域方面，藍鶯指出，拜登新政府與韓國等美國親密盟友的聯合聲明首次提到台海安全、七大工業國集團（G7）與北大西洋公約組織（NATO）的對話中也有提及，美日領袖聲明也談到台海和平穩定的重要性。

但藍鶯也強調，台灣必須致力於自立自強，努力求變，這是很重要的，台灣必須盡快建立強大的嚇阻力量，需要真正的不對稱能力、強大的後備力量，不對稱意味著系統是可移動的、可生存且致命的，「這是真實且迫切的需要」。

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