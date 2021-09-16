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台灣捐贈1萬台血氧儀 菅義偉雙語發文致謝

中央社東京16日綜合外電報導
為感謝日本多次對台援贈疫苗，駐日代表謝長廷16日代表台灣政府捐贈日本醫療物資。中央社
為感謝日本多次對台援贈疫苗，駐日代表謝長廷16日代表台灣政府捐贈日本醫療物資。中央社

駐日代表謝長廷今天代表政府捐贈日本1萬台血氧儀等醫療物資，日本首相菅義偉晚間在推特發文，以中文、日文雙語表示感謝。

菅義偉在推特使用中文、日文發文表示：「親愛的台灣朋友：由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！」

為感謝日本多次對台援贈疫苗，謝長廷今天代表政府捐贈1萬台血氧儀及1008台製氧機給日本，由日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司代表接受，捐贈儀式於今天傍晚在日本眾議院第一議員會館國際會議室舉行。

日華懇幹事長岸信夫及副會長衛藤晟一在場見證觀禮。

謝長廷致詞表示，今年5月台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情比較嚴峻時，台灣很快接受到日本政府捐贈的疫苗，對台灣來說，這是及時雨，至今共獲得5批總計390萬劑疫苗，他今天要再度表達謝意。

謝長廷說，日本從第一次（6月4日）捐贈疫苗給台灣後，台灣民間自動自發表示謝意，包括在101大樓、日本報紙登報，或是拍製錄影帶表達謝意。現在日本疫情尚未平息，最近日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，台灣很關心，所以特別捐贈血氧儀及製氧機。

日本 台灣 疫苗

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