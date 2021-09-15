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蔡英文：太空產業未來關鍵10年 台灣不會缺席

中央社台北15日電
蔡英文總統。 本報系資料庫
蔡英文總統。 本報系資料庫

總統蔡英文今天說，台灣透過預算和法規的支持，以及在半導體、精密製造的長期優勢，聯合產官學界力量，一起打進全球太空的產業鏈；未來10年是全球各國爭取重返月球的關鍵10年，台灣絕對不會在太空產業中缺席。

蔡總統晚間透過臉書指出，「進軍太空產業，台灣絕對不會缺席」；2019年，福衛七號火箭發射時，她和國家太空中心的人員，在現場一起收看直播。

她回憶，看到火箭發射成功時，「我和現場所有人一樣，感到非常振奮，忍不住一起歡呼、鼓掌」。這就是台灣人期待火箭發射、期待科技和產業實力被世界看到的心情。

蔡總統指出，從福衛五號到福衛七號，都證明台灣開始有自主研發衛星的能力；政府也透過預算和法規的支持，加上台灣在半導體、精密製造的長期優勢，聯合產官學界力量，一起打進全球太空的產業鏈，「這就是台灣的太空科技國家隊！」

她說，今年8月，很多人都熟悉、最熱血也最有行動力的「火箭阿伯」吳宗信，擔任國研院國家太空中心主任。她相信，在火箭阿伯的帶領下，台灣的太空產業，一定也會像火箭一樣一飛沖天，往前邁進。

台灣 太空 預算

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