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拚2024若民調輸郭台銘 會挺郭？柯文哲爽快答：會

記者林麗玉／台北報導
北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪今天播出，由於柯文哲2024已表態挑戰總統大選，主持人陳文茜問柯，若柯文哲民調高起來，會不會拜訪郭台銘尋求支持？柯回「會啊」。（直播截圖）
北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪今天播出，由於柯文哲2024已表態挑戰總統大選，主持人陳文茜問柯，若柯文哲民調高起來，會不會拜訪郭台銘尋求支持？柯回「會啊」。（直播截圖）

台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪15日播出，由於柯文哲2024已表態挑戰總統大選，主持人陳文茜問柯，若柯文哲民調高起來，會不會拜訪郭台銘尋求支持？柯回「會啊」。至於會不會去拜訪趙少康、侯友宜支持？柯也回「沒有問題」。但假設郭台銘要選總統？柯民調又輸給郭？會不會反支持郭？柯也想都不想直接回答「會」。

提到柯文哲民調高高低低，柯文哲今天也說，他還是要把長遠規畫列為政治文化，陳文茜問，是不是較不討好？柯回，「我只是比較皮而已」。「當民調低的時候，我就會收斂一點，高一點又開始故態復萌。」

至於2022的北市長選舉，是否認為下一任市長必須是子弟兵？柯文哲則表示，常常歷史上，指定接班人都很難成功，這本來就很困難，所以最理想的，還是要訓練足夠的人，還是要給市面上去選了。

柯文哲舉黃大洲為例，若問台北市長誰做得最好？他會說是黃大洲，但問題是選不上 ，因為他不會講話，遇到趙少康跟陳水扁兩大政治金童，就掛了。這也是民主政治的問題，就是「會選」跟「會做事」是兩回事。

柯也說，台灣政治為什麼沒有辦法形成長遠規畫，2000年前跟2000年以後，到底台灣政治出了什麼問題，他認為，2000年以前，至少文官制度還在，還是有長遠計畫，但2000年以後，看來看去都沒有長遠計畫，政治太破碎 。

柯說，從2000年到現在，行政院長換了幾個？前總統陳水扁任內換5個，馬英九換5個，加起來就10個，平均每一個人做1.3年，以他當台北市長的經驗，1.3年才剛剛開始，不搞清楚狀況都亂當，而且班底也不是他的，所以他每次都說，前兩年他是漢獻帝，一開始滿朝都是曹操跟董卓。

另外，陳文茜也問柯文哲，是否認為衛福部長陳時中適合選北市長？柯文哲說，當市長不需要什麼都會，但他是超級聰明又超級用功，由於柯文哲都沒有正面回答陳時中是否適合選北市長？柯文哲說，這也是政治很世俗的一面。

柯文哲 民調 台灣

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