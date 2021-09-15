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美眾議員盼多國加入台更名 台學者：不想單獨得罪北京

記者徐偉真／台北報導
國家政策研究基金會15日舉辦「後阿富汗時期的國際形勢」研討會。（記者徐偉真／攝影）
國家政策研究基金會15日舉辦「後阿富汗時期的國際形勢」研討會。（記者徐偉真／攝影）

外傳台國安高層日前在美國透過特殊管道和美國官員討論台駐美代表處更名，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生15日表示，他看到美國眾議員表態希望台灣爭取其他國家一起更名台外館，讓他覺得美國在台外館更名這件事上不想單獨得罪北京，不想單獨對台友善並自己承擔後果。

國家政策研究基金會舉辦的「後阿富汗時期的國際形勢」研討會，由基金會國家安全組召集人林郁方主持，嚴震生、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新、輔仁大學日文系所特聘教授何思慎出席。

嚴震生說，美國現在卡達和神學士（Taliban，或譯塔利班）談判，外界認為中國和俄羅斯對神學士有影響力，但他認為不一定，中俄也不見得喜歡神學士，因為神學士支持極端伊斯蘭主義，俄羅斯會擔心車臣、中國也會憂慮新疆，他也不認為中俄會進入阿富汗這個「帝國的墳場」，旁邊的伊朗也會擔心阿富汗難民湧入國內。

嚴震生說，美國在阿富汗事件後誠信該如何重建，美國官員包括國務卿布林肯說的美國對北約有條約的承諾，但美國對台灣只有台灣關係法，內容沒有說一定出兵，神學士若變成恐怖主義溫床，仍發動零星對美國和歐洲國家的攻擊，美國是否出兵阿富汗有待觀察。台灣對美國依賴度高，他認為若台不恢復徵兵制，連美國領導人都難說服美國人民若台灣這個盟友有事情時美國要出兵相助，「若我們國家年輕人都不願當兵保衛國家，美國能說服國民幫台灣嗎？」

陳一新說，布林肯說美國若不從阿富汗撤軍恐遭神學士攻擊，這是笑話，前總統艾森豪和甘迺迪的國務卿絕對不會說出這種話，若國務卿這樣說，那以後對台灣也適用，若美國想完全斷開台灣，就能說是因為擔心被中共攻擊，美國若這次成功擺脫阿富汗，將來也會擺脫中東。

陳一新說，越戰後美國雖然沒有走向孤立主義但內縮，他認為這次也會，拜登想推動反中，但歐洲、中東和亞洲國家都另打算盤，全世界只有日本對台灣的口頭承諾比較堅強，只有日美安保和日本口頭承諾比較堅實，台灣過度期望美國這一點應要重新思考，不過都不靠美國來維護台灣安全也不可能做到，應該要想如何和美國利益綁在一起，要尋求跟美國利益共同之處才能確保台灣安全，國軍也要自立自強。

林郁方說，阿富汗撤軍影響深遠，可能會超過越戰的影響，美國從越南撤離到之後的波斯灣戰爭相隔16年，這次阿富汗在美國人心中留下很深的陰影，美國勢必也要相隔很久才會發動大規模對外戰爭，很多台灣人覺得若台海有事美國一定來救，根據之前的模式推斷，美國好不容易擺脫阿富汗，短時間再出兵海外的機率不高，且中共是比神學士強大好幾倍的敵人，更可能會把戰爭帶回國土。

美國 台灣關係法 阿富汗

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