台灣天燈時報廣場大螢幕升空 訴求參與聯合國

第76屆聯合國大會開議之際，傳統天燈在紐約時報廣場大螢幕冉冉升空，象徵希望並傳達台灣2350萬人期盼參與聯合國體系的心聲。（中央社）

第76屆聯合國 大會今天開議，象徵祈福的天燈在紐約時報 廣場大螢幕冉冉升空，傳達台灣 2350萬人期盼參與聯合國體系的心聲，也在疫情期間勾起旅美僑胞的思鄉情。

駐紐約辦事處呼應本屆聯大主題「透過希望打造韌性」啟動全球天燈祈願計畫，自14日凌晨零時起，在每年跨年倒數降下水晶球的時報廣場1號大樓（One Times Square）高350英尺（約106.7公尺）的螢幕上呈現15秒的天燈升空畫面，與其他廣告重複播放24小時。

上方螢幕以巨大字體向聯合國社群喊話：每個人都有發聲的權利，只有透過聆聽，世界才能揚升、迎向希望，「請展現您對台灣的支持」。

駐紐約辦事處長李光章受訪時說，天燈從聯合國總部附近的知名地標升空，一方面為世界祈福，希望新冠肺炎（COVID-19）疫情儘快「歸零」，早日復甦重建；也希望聯合國「歸零」，不要再錯誤詮釋聯大第2758號決議，並取消所有不當排除台灣2350萬人民的歧視性做法，讓台灣有尊嚴地參與聯合國體系。

聯大第2758號決議，也就是1971年10月25日，第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表當時知道大勢已去，於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與代表權。

台灣天燈出現在有「世界的十字路口」稱號的時報廣場正中央螢幕上，旅美近30年的僑胞許振輝直呼「太感動了」。

僑胞思鄉：想回台灣放天燈

許振輝說，每年聯大開議前，大紐約地區僑胞都會遊行，為台灣加入聯合國的行動而努力，持續20多年，無奈因疫情而中斷。台灣這麼辛苦就是為了提升國際地位，相信這是海內外所有民眾的期望，希望藉這次天燈祈願能有更好的啟發。

旅美逾40年的僑胞吳倩萳則想起故鄉，沒放過天燈的她說：「很想回台灣放天燈。」

時報廣場大螢幕出現天燈僅一天，但呈現天燈主視覺的行動卡車近期會持續繞行聯合國總部與時報廣場，工作人員也會在街頭發放天燈祈願小卡片，期望民眾留言，造就一個更具包容性的聯合國。

除在地文宣外，駐紐約辦事處也設置全球線上天燈祈願網頁GiveTaiwanAVoice.com，邀請支持台灣參與聯合國的各界人士透過線上天燈留言表達對台灣的支持，呼籲聯合國聆聽每一份心聲，讓希望升起。

外交部長吳釗燮留言寫道：「現在是聯合國開門接納台灣的時刻，共同為所有人打造更永續堅韌的未來。」李光章留言：「有台灣參與的聯合國，是我們需要的聯合國。」友邦駐聯合國常任代表也各自寫下天燈祈願卡，呼籲聯合國接納台灣。