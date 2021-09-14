蕭美琴演說：中共認為亞洲人不適合民主 是錯誤的謊言

中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

台駐美代表蕭美琴日前受邀至「全美議會交流理事會（ALEC）」2021年會發表演說，今天民進黨官方臉書公布演說片段，她在演說中指出，中共認為亞洲人不適合民主，這是錯誤的謊言；她也向美國 年輕人喊話，強調「台灣 是你們學習中文的最佳替代方案」。

蕭美琴說，台灣身處對抗中國 共產黨的第一線，每天都面臨著政治、經濟及軍事上的脅迫，而美國一直以來都是台灣最值得信賴的朋友與夥伴，共同對抗中國共產黨的脅迫。

蕭美琴指出，當她剛開始從政時是1996年，台灣才剛開始舉行有史以來第一場總統大選，而中國對台灣史上第一次大選的反應，是對著台灣試射飛彈，中國很容易憤怒，對台灣的任何作為都感到不悅，無論是台灣的存在或是台灣在奧運擊敗中國選手，但她認為最重要的是，「我們能一起合作來維繫我們的民主」，不只是為了台灣人民，也為了全世界所有熱愛自由的人。

蕭美琴說，中國共產黨認為，亞洲人不適合民主，這是錯誤的謊言，台灣就是一個活生生的例子，因此非常感謝大家對台灣堅定的支持，我方期待與各州議員合作，用各種方式提升經濟合作，也期待教育層面的交流，她也向美國年輕人喊話，指「對於那些質疑孔子學院存在意義及質疑中國政府對學生審查的美國學子及全美大學，都是我們想交流的對象」，她更強調：「台灣是你們學習中文的最佳替代方案，台灣有完全自由的環境，也不怕在推特上說了什麼就被送進監獄。」