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瑞士國會下議院 壓倒性通過改善與台灣關係議案

中央社台北14日電

瑞士國會下議院今天上午壓倒性通過「改善與台灣關係」議案，將請瑞士聯邦委員會提交報告，與台灣進一步合作。

這項「改善與台灣關係」友台議案今年6月先由瑞士下議院外交委員會通過，今天表決結果為129票贊成、43票反對及5票棄權，以壓倒性票數通過，且是有拘束性的議案。

議案通過後將請瑞士聯邦委員會提交報告，列出在商業、政治、科學及文化領域方面可逐步深化與台灣的關係。

今天下議院審議時，由綠黨議員華德爾（Nicolas Walder）及自由民主黨議員波特曼（Hans-Peter Portmann）擔任報告人，說明支持理由，接著由在場的聯邦委員兼外長凱西斯（Ignazio Cassis）陳述聯邦政府立場。

駐瑞士代表黃偉峰在議案獲高票通過後表示，高度歡迎及誠摯感謝瑞士國會議員大力支持瑞士與台灣深化多面向友好及合作關係。

黃偉峰指出，瑞士是台灣在歐洲重要及可信賴的合作夥伴之一，雙方在眾多領域之利益吻合，並均信守基於自由及民主共同價值，此為推動雙邊合作堅實基礎。

瑞士國會上一次通過具拘束性的友台議案是在2007年，當時要求聯邦政府支持將台灣納入全球衛生政策之中。

台灣 聯邦政府 波特

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