蕭美琴現身 避談美台高層官員會晤、駐美處更名案

中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

在美國 總統拜登 與中國國家主席習近平通話隔日，英國金融時報報導，美台高層官員在距離華府不到一小時車程處，舉行拜登政府任內首次面對面會談，且拜登政府認真考慮駐美處更名案；駐美代表蕭美琴11日現身公開活動避談此事。

英國金融時報10日報導拜登政府認真考慮將台灣 在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」﹙TECRO﹚，更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並在拜習通話隔日，在距離華府不到一小時車程處，舉行拜登政府任內首次美台高層官員面對面會談。

駐美代表處和外交部均低調回應，稱對此沒有評論，駐美代表蕭美琴10日晚間原定出席雙橡園星光電影院活動並致詞，臨時取消，由副代表鄭榮俊出席。

蕭美琴11日出席巴爾的摩中文學校台灣華語文學習中心揭牌儀式，也是以聚焦活動為由，避談相關話題，隨即搭車離去。

金融時報報導，美國資深官員10日與台灣國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮，鄰近華府的馬里蘭州首府安納波利斯舉行「特殊管道」（special channel）對話。白宮國安會與美國國務院對此事均不評論。