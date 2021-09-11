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蕭美琴現身 避談美台高層官員會晤、駐美處更名案

記者張文馨／華盛頓報導
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

美國總統拜登與中國國家主席習近平通話隔日，英國金融時報報導，美台高層官員在距離華府不到一小時車程處，舉行拜登政府任內首次面對面會談，且拜登政府認真考慮駐美處更名案；駐美代表蕭美琴11日現身公開活動避談此事。

英國金融時報10日報導拜登政府認真考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」﹙TECRO﹚，更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），並在拜習通話隔日，在距離華府不到一小時車程處，舉行拜登政府任內首次美台高層官員面對面會談。

駐美代表處和外交部均低調回應，稱對此沒有評論，駐美代表蕭美琴10日晚間原定出席雙橡園星光電影院活動並致詞，臨時取消，由副代表鄭榮俊出席。

蕭美琴11日出席巴爾的摩中文學校台灣華語文學習中心揭牌儀式，也是以聚焦活動為由，避談相關話題，隨即搭車離去。

金融時報報導，美國資深官員10日與台灣國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮，鄰近華府的馬里蘭州首府安納波利斯舉行「特殊管道」（special channel）對話。白宮國安會與美國國務院對此事均不評論。

中華民國駐美代表蕭美琴出席巴爾的摩中文學校台灣華語文學習中心揭牌儀式。（華盛頓記...
中華民國駐美代表蕭美琴出席巴爾的摩中文學校台灣華語文學習中心揭牌儀式。（華盛頓記者張文馨／攝影）
巴爾的摩中文學校台灣華語文學習中心11日舉行揭牌儀式。（華盛頓記者張文馨／攝影）
巴爾的摩中文學校台灣華語文學習中心11日舉行揭牌儀式。（華盛頓記者張文馨／攝影）

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