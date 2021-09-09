「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

台灣 一名陳姓男子自恃政治大學畢業，鄙視沒念大學的髮妻，多年來頤指氣使甚至動粗，還自認去過的機場 比妻子搭過的公車多；陳妻不再忍，提離婚。法院開庭，女兒證稱母親擔心回家是否能活著，父親也吼著要讓母親「上社會版」，最高法院5月判離確定。陳提再審，稱無法證明前妻不堪同居虐待，台灣高等法院認為他的主張無理，駁回再審。

陳姓夫妻1973年結婚，婚後共同在台北市大安區經營公司，兩個女兒已成年。「我認為他愛我媽媽的方式像是主人愛奴隸，他想取走她的一切，然後強迫她回到他身邊，並聽命於他」女兒如此描述。

妻子指控，丈夫長期以文字、言語指責她，又控制經濟，她無法再繼續相處，因此訴請離婚。她說，丈夫笑她沒念過大學，且常常用力甩門，只要討論事情不如他的意，就咆哮三字經；2017年兩人分居期間，丈夫把聯名帳戶內的30萬美元全轉進自己的戶頭，又強占她名下不動產權狀。

「以前為了孩子、公司忍耐，但分居後他不但沒反省，還把財產占為己有」妻子認為自己在婚姻中沒有過失，現在她已對婚姻沒有期待，無法繼續和他生活。

女兒證稱，有次台灣半夜時分，母親打電話給住在美國的她，電話傳來尖叫聲、哭聲，母親訴說遭父親掐脖子，她很擔心自己的安全。有次女兒回台，還看到母親的臉上有瘀青。台北地院判陳姓夫妻離婚，且陳須給付妻子80萬元。

高等法院審理時，發現陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹絕不輸給妻子」，還說即使妻子比他強，也是他調教的，因為他「經過的機場比妻子搭過的公車還多，照他的方式去做，才是較好、較正確的方式」，因為他在外擋風遮雨，妻子才有好生活。

高院 批陳在在強調自己高人一等，認為兩人不在同一水平等級上，且輕視妻子跳舞等社交活動。高院指文字可思考後再書寫，陳以文字表達時都已經無法控制情緒，怎麼能期待兩人能理性、溫和對話。最高法院認為陳上訴不合法，判兩人離婚確定。

陳不甘敗訴，仍提再審，但高院認為他的主張一部分不合法、一部分顯無再審理由，因此以判決駁回。