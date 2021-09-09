陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」
中華民國大陸委員會今天下午在線上例行記者會公布最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」，89.4%民眾反對中共的外交打壓。
台陸委會民調並顯示，88.8%民眾反對中共一再以經濟外交手段施壓立陶宛有關設立台灣代表處一事。
根據民調，面對中共刻意操作國際對台的安全承諾，有70.4%民眾不認同中共的作法；另外，有88.6%民眾支持政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定現狀。
民調並顯示，有83.9%民眾支持總統蔡英文強調，台灣唯一選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。81.3%民眾支持政府強化國家安全與自我防衛能力；82.8%支持政府捍衛國家主權及台灣民主。
根據民調，有64.2%民眾支持政府修法加強管制涉國家核心關鍵技術人員赴陸；對於疫情過後如重新開放邊境，64.0%民眾支持政府嚴審中國人士赴台申請。
長期觀察議題方面，民調顯示，85.4%民眾主張「廣義維持現狀」，仍占絕大多數；73.0%民眾認為中共對台灣政府不友善；57.9%民眾認為中共對台灣民眾不友善；85.1%民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2350萬人決定，維持長期穩定態勢。
對此，陸委會呼籲北京當局停止對台威嚇打壓，正視台灣所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。
這項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在9月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。
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