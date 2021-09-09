陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

中華民國大陸委員會今天下午在線上例行記者會公布最新民調 顯示，有87.5%的民眾反對中共 的「一國兩制」，89.4%民眾反對中共的外交打壓。

台陸委會民調並顯示，88.8%民眾反對中共一再以經濟外交手段施壓立陶宛有關設立台灣 代表處一事。

根據民調，面對中共刻意操作國際對台的安全承諾，有70.4%民眾不認同中共的作法；另外，有88.6%民眾支持政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定現狀。

民調並顯示，有83.9%民眾支持總統蔡英文強調，台灣唯一選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。81.3%民眾支持政府強化國家安全與自我防衛能力；82.8%支持政府捍衛國家主權及台灣民主。

根據民調，有64.2%民眾支持政府修法加強管制涉國家核心關鍵技術人員赴陸；對於疫情過後如重新開放邊境，64.0%民眾支持政府嚴審中國人士赴台申請。

長期觀察議題方面，民調顯示，85.4%民眾主張「廣義維持現狀」，仍占絕大多數；73.0%民眾認為中共對台灣政府不友善；57.9%民眾認為中共對台灣民眾不友善；85.1%民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2350萬人決定，維持長期穩定態勢。

對此，陸委會呼籲北京當局停止對台威嚇打壓，正視台灣所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。

這項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在9月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。