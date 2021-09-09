我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta病毒蔓延 拜登傳將強制要求聯邦職員打疫苗

報導婦女示威 阿富汗2記者慘遭神學士毒打

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

中央社台北9日電
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

中華民國大陸委員會今天下午在線上例行記者會公布最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」，89.4%民眾反對中共的外交打壓。

台陸委會民調並顯示，88.8%民眾反對中共一再以經濟外交手段施壓立陶宛有關設立台灣代表處一事。

根據民調，面對中共刻意操作國際對台的安全承諾，有70.4%民眾不認同中共的作法；另外，有88.6%民眾支持政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定現狀。

民調並顯示，有83.9%民眾支持總統蔡英文強調，台灣唯一選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。81.3%民眾支持政府強化國家安全與自我防衛能力；82.8%支持政府捍衛國家主權及台灣民主。

根據民調，有64.2%民眾支持政府修法加強管制涉國家核心關鍵技術人員赴陸；對於疫情過後如重新開放邊境，64.0%民眾支持政府嚴審中國人士赴台申請。

長期觀察議題方面，民調顯示，85.4%民眾主張「廣義維持現狀」，仍占絕大多數；73.0%民眾認為中共對台灣政府不友善；57.9%民眾認為中共對台灣民眾不友善；85.1%民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2350萬人決定，維持長期穩定態勢。

對此，陸委會呼籲北京當局停止對台威嚇打壓，正視台灣所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。

這項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在9月2日至6日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。

台灣 中共 民調

上一則

台指揮中心「強化機組員防疫」獲3共識 將打第3劑疫苗

延伸閱讀

人口不足300萬 立陶宛與台灣接觸令中國不敢忽視

人口不足300萬 立陶宛與台灣接觸令中國不敢忽視
台灣名義在立陶宛設代表處 學者：北京憂骨牌效應

台灣名義在立陶宛設代表處 學者：北京憂骨牌效應
歐洲議會逾60議員聲援立陶宛 反對中國脅迫外交

歐洲議會逾60議員聲援立陶宛 反對中國脅迫外交
立陶宛中國關係緊張影響文化交流 節目、出版喊停

立陶宛中國關係緊張影響文化交流 節目、出版喊停

熱門新聞

波蘭贈送的40萬劑AZ疫苗5日清晨抵達台灣。（本報資料照）

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗後 外長稱台灣是中國一部分

2021-09-06 12:25
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

2021-09-07 11:20
海軍永順軍艦。(取材自中華民國海軍全球資訊網)

艦長與士官深夜關門3小時「修電腦」男被處分 女遭調職

2021-09-05 23:11
肯德基台北峨眉餐廳已經於8月31日結束營業。圖／擷取自GOOGLE MAPS

36年的陪伴...台北西門町最後一間「肯德基」熄燈

2021-09-02 14:27
蒲添生受國民黨委託製作的「蔣中正戎裝像」，是台灣第一件蔣中正銅像。完成後遭質疑不應讓蔣中正身著軍服卻又沒有戴軍帽，甚至威脅要槍斃蒲添生。但蒲添生卻未屈服。後來老蔣總統也順從了蒲氏的想法。這座銅像在解嚴後不知所蹤，但蒲家保留原模。（記者陳宛茜／攝影）

蔣中正不戴軍帽、魯迅埋花園40年 台灣蒲添生故居處處故事

2021-09-05 18:09
一名染疫機師的兒子也確診，指揮中心昨天宣布機師兒子就讀的北科附工全面停課並採檢，學生做完PCR後陸續離校。（記者潘俊宏／攝影）

Delta逼近…機師突破染疫傳子 柯：這就是破口

2021-09-04 02:30

超人氣

更多 >
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒
吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片 網瘋傳

吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片 網瘋傳
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇