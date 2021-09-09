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兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

記者戴瑞芬／即時報導
鴻海創辦人郭台銘。（本報系資料庫）
鴻海創辦人郭台銘。（本報系資料庫）

「兩岸企業家峰會」台灣方面第三屆第一次會員代表大會9日召開，創會理事長前副總統蕭萬長，因兩任任期屆滿卸任；新任35位理事推選出前行政院長、財團法人華聚產業共同標準推動基金會顧問劉兆玄接任新理事長。

令人矚目的是，原副理事長邱正雄屆滿不續任，新任理事長劉兆玄就任立即推舉鴻海董事長郭台銘擔任副理事長，加上原已規劃由峰會秘書長、前經濟部長陳瑞隆接手，最終打破慣例，形成兩席副理事長。

據了解，按照大會章程，副理事長並非理監事推選，而是由理事長提名聘任，劉兆玄認為，峰會多了一席企業界出任副理事長，而且郭台銘在兩岸影響力大，對峰會和兩岸交流合作，會有更大的加分，正面效果大增。

據與會企業家透露，今天理事長改選是由蕭萬長推舉劉兆玄，而由與會理監事鼓掌全面通過，並未票選。而在選出新任理事長後，蕭萬長離席，劉兆玄接棒主持會議後，主動提名郭台銘新增副理事長。在場的理監事，雖然事前未能獲知將增為兩席副理事長，但對結果意外卻樂觀其成。

今天理監事會並選出金仁寶集團創辦人、海基會代董事長許勝雄續任監事長。

兩岸企業家峰會是由前副總統蕭萬長於2012年發起，2013年7月成立，並擔任創會理事長，且連任至今年7月底屆滿，因疫情影響，會員代表大會延期至今改選。

台灣方面理監事會每四年改選，而中國方面則是每五年改選，兩岸企業家峰會中國方面理事長郭金龍、副理事長張平。

兩岸企業家峰會是兩岸民間重要經貿平台，兩岸企業家峰會自2013年成立以來，持續推動兩岸工商界交流對話、密切對接，為促進兩岸經濟交流合作、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。

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