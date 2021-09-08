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移除威權象徵 台促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像

台灣新聞組／台北9日電
促轉會8日公布「中正紀念堂園區轉型方案」，建議改造、移除園內的威權象徵，包括移除前總統蔣中正銅像。（記者曾原信／攝影）
促轉會8日公布「中正紀念堂園區轉型方案」，建議改造、移除園內的威權象徵，包括移除前總統蔣中正銅像。（記者曾原信／攝影）

促進轉型正義委員會昨公布中正紀念堂轉型方案，規畫「反省威權歷史公園」為主軸，改造、移除園內威權象徵，包括移除前總統蔣介石銅像。促轉會代理主委葉虹靈表示，預計今年下半年將檢討法制配套，並辦理活動與社會對話，擬明年將方案細節向社會說明，並提交行政院。

促轉會於2018年通過「中正紀念堂轉型原則建議」，提供文化部參考辦理，並在綜整歷來各界社會意見，於今年9月1日確認，提出「中正紀念堂園區轉型方案」的規畫構想，包括一主軸、二方向、三處置原則。

葉虹靈表示，轉型方案預計以「反省威權歷史公園」為主軸，將園區變為歷史教育素材，除了改造威權空間，也要重構紀念敘事；在處置措施的部分，促轉會則建議移除大廳內蔣介石銅像，並改造堂體功能及外觀，同時破除園區整體崇拜軸線。

根據規畫，園區內帶有威權象徵的空間，包括牌樓、廣場、大道、角亭、堂體、銅像大廳，階梯、丹陛等都將調整；園區內帶有崇拜、仰望視角的路徑，也會討論如何改善。

葉虹靈說，經蒐集受難者團體與專家等多元意見後，此方案最能兼顧轉型正義與銘記歷史刻痕，也會將公共空間還給民眾，未來會有公園之實，不會徒有公園之名。

有關促轉會所提建議，文化部昨表示原則尊重，並將配合依整體政策方向辦理；總統府發言人張惇涵則表示，台灣是多元社會，相關討論持續進行，期待更多的有意義對話，凝聚更多的共識。

2016年蔡英文政府執政後，積極推動轉型正義，2017年時任文化部長鄭麗君宣布逐步讓中正紀念堂空間回歸中性使用，並下架紀念堂商店中威權統治者意象鮮明的商品，開閉館停止播放「蔣公紀念歌」，並陸續召開12場願景工作坊凝聚共識，最後向行政院提出中正紀念堂轉型報告，更一度傳出擬拆除中正紀念堂建物。因過程中爭議連連，2019年鄭麗君甚至遭資深藝人鄭惠中公然摑掌。

針對各界對於中正紀念堂轉型的討論及建議，文化部長李永得今年3月出席政治受難者追思紀念會時曾說，台灣的轉型正義是一條「一定要往前走的路」，但需要更多溝通過程的工作，文化部、促轉會除將持續與各界充分溝通，文化部也已展開階段性轉型工作，今年年底前預計展出蔣介石檔案史料展，以客觀、多元的角度呈現歷史真相。

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