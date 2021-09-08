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韓國瑜接受僑胞邀請 赴芝加哥演講

中央社台北8日電
韓國瑜。(本報資料照片)
韓國瑜。(本報資料照片)

前高雄市長韓國瑜今天在臉書透露，將接受僑胞邀請，到美國演講。知情人士表示，韓國瑜目前人已在國外，預計出席17日至19日在美國芝加哥舉行的全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，並發表演說。

韓國瑜晚間透過臉書表示，前陣子他收到美國僑胞朋友熱情的演講邀約，僑胞朋友這一路對他的關愛與支持，他深懷感謝。加上他的孩子此時也正要負笈海外，展開離家求學的人生新章。

他指出，過去3年多大家共同經歷了很多時光，大家也都明白他的處境。他受到各界好朋友許多幫忙與關照，內心一直充滿感激，卻一直無法向很多海內外好朋友當面表達謝意，心中一直惦記。

韓國瑜說，在台灣他以公益代替感謝，探訪台灣民間所有需要幫助的小角落，並協助運送物資給一些受到疫情衝擊的弱勢朋友；在海外，這一次他接受僑胞朋友美國演講的邀請，以行動向海外許多一路支持他的僑胞好朋友表達謝意。他既無職在身，也希望多花點時間陪伴孩子人生的重要階段。

韓國瑜也在文章的留言區表示，有好朋友關心疫苗問題，因為這次孩子要去加拿大讀書，而在加拿大入境必須要打完2劑疫苗，他們無法在台灣接受完整的2劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫的破口，同時也能順利入境。

知情人士表示，17日至19日在美國芝加哥舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會，也將邀請前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、國民黨立委陳以信等人，透過網路連線方式，探討中美爭霸和新冠疫情對美中台關係的衝擊。

美國 台灣 韓國瑜

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