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陳時中親自提告 網友罵「舔美賣台」判拘役3日

記者王聖藜／台北報導
台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）
台中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者謝承恩／攝影）

賴姓男子不滿中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，上臉書指陳「無恥舔美賣臺」，陳時中網路瀏覽發現後，親自提告，檢方起訴賴；台北地方法院審理，依公然侮辱罪判賴拘役3日，得易科罰3000元。可上訴。

賴姓男子對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有意見，2020年6月6日前，透過網際網路以「賴斌勤」的名義進入某「資訊大小事分享團」的公開臉書發表貼文。

賴貼文稱「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」，陳時中瀏覽臉書資訊後，2020年6月6日具狀向台北地檢署對賴提出公然侮辱告訴，賴被主任檢察官偵查、起訴。

法院2021年4月15日、2021年8月19日合法傳喚賴，賴均未出庭，賴後來到案稱，確有透過網路以「賴斌勤」名義進入某「資訊大小事分享團」臉書發表相關文字，但矢口否認公然侮辱犯行，只是在臉書上表達自己立場，沒有侮辱陳時中。

法官審理認為，賴張貼的文字是就陳時中代表國家處理疫情而為批評，但他應以理性態度就事論事、適切文字表達，張貼「舔美賣臺」依社會通念，具有輕蔑並使陳時中難堪之意，超出適當評論範圍。

法官認為，關於政府官員處理疫情的議題，應理性討論並尊重不同意見，如果言論時沒有指明具體事實，只貶辱、謾罵、攻訐，也不受言論自由的保障。

判決書指出，賴公然張貼侮辱陳時中的留言，缺乏尊重他人的法治概念，也損害陳時中的人格、名譽、社會評價，加上他否認犯行，未見悔悟，沒有取得陳的諒解，依法判刑。

陳時中 臉書 疫情

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