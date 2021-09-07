台澳舉行能礦諮商會議 強化低碳排夥伴關係

台澳能礦諮商會議今天視訊舉行，台經濟部表示，會中政策、技術、產業等面向資訊交流，將有助雙方評估建立低碳排夥伴關係的可行模式，以及規劃2050年淨零碳排目標的策略藍圖。

第26屆台澳能礦諮商會議今天上午視訊舉行，由台灣 經濟部以及澳洲 產業、科學、能源暨資源部共同參與，雙方共17位能礦領域官員與專家於會中報告，總計有來自產官學界73人參與會議。

台經濟部表示，因應氣候變遷 ，各國應更積極合作，採取具雄心的氣候行動，台灣自2020年起便展開討論，並評估規劃達成2050年淨零碳排目標的策略藍圖；澳洲對碳中和經濟議題也高度重視，致力發展低碳排技術，以應對氣候變遷挑戰，雙方於此領域極具合作潛力。

本屆會議聚焦能源政策、潔淨及再生能源推廣、資源合作等3大能礦主軸，今年除延續兩國能源轉型過程中均會面對的議題，例如再生能源、電網整合和能源效率，以及更新彼此政策與相關推動計畫進展外，也強化應對氣候變遷挑戰、達成2050年淨零碳排目標的潛力低碳排技術與氫能策略的討論。

尤其在氫能方面，台經濟部表示，澳方分享氫能相關研發、國際合作試驗計畫的推動進展，台方則提出透過綠氫和熱壓鐵（HBI）建立氫能生產運輸與應用途徑，以減少電力業碳排放的合作提案，進一步評估擴展雙方氫能合作的可行性。

此外，雙方也就傳統能礦資源及關鍵礦物的前景交換意見，除維持雙邊長期穩定能礦經貿合作外，更盼藉此強化能源安全夥伴關係。

台經濟部次長曾文生在會中表示，澳洲一直為台灣最主要的能礦資源供給者，對台灣能源供應安全助益良多，雙方能在嚴峻的COVID-19疫情影響下，透過視訊齊聚一堂，討論雙邊能礦合作未來，顯示對合作關係的重視。

台澳能礦諮商會議自1993年至今經歷26屆，台、澳雙方透過每年簽署的台澳策略夥伴行動計畫，聚焦實質合作項目推動交流，並定期追蹤檢視合作進展。未來，雙方將持續透過此平台深度交流發掘合作潛力，並逐步轉化成具體的合作提案與計畫，共同促進雙邊淨零碳排、能礦發展布局與合作。