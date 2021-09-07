台灣第一人 翁啟惠將獲頒威爾許化學獎

中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

威爾許基金會預計於美國 時間9月8日公布2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry）得主，根據消息來源，前中研院院長、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠將獲獎，成為台灣第一人。

威爾許化學獎的目的是促進和鼓勵基礎化學研究，並以實質性方式承認化學研究對造福人類貢獻的價值。

翁啟惠曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，該獎項經常被視為諾貝爾獎 的前哨，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，今年再獲威爾許化學獎，照國際慣例，拿了沃爾夫獎和威爾許獎後，下一步就是諾貝爾獎，因此外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近了。

翁啟惠是世界首位成功以酵素技術大量合成複雜多醣物（多醣及醣胜肽）的科學家，這兩種方法目前也被業界用來開發治療心臟病、中風及各種發炎疾病的新藥，也是首位發展多醣分子自動化化學合成的科學家。

翁啟惠研究橫跨化學與生物科學領域，是國際生物化學界的重量級人物，在生物有機化學及醣分子科學有非常重要貢獻，改變大眾對醣分子的認識，且對功能基因體科學的研究及新藥物發展有重大影響，發明「程式化一鍋式酵素反應」，為癌症研究、細菌及病毒感染和免疫功能，帶來疫苗研發與治療的新機會，曾開發醣分子相關的醣蛋白、廣效流感疫苗 、醣晶片等。

近來翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊也積極開發廣效疫苗，研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（S蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」，該單株抗體對抗武肺病毒的能力，較現在全球所有單株抗體療法優越百倍以上。

翁啟惠31歲赴美進修博士學，開啟他進入醣分子科學之路，畢業後也一直在美國學術界進行醣分子科學的研究。留美發展20多年，獲選為美國國家科學院院士，2000年應時任中央研究院院長李遠哲邀請，回台主持中央研究院生物化學多醣體研究室。2003年接掌中研院基因體中心主任、2006年接任中央研究院長、2019年接任國家生技醫療產業策進會會長至今。