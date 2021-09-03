「當Delta防堵」台染疫機師違規外出聚餐 足跡遍桃竹苗

桃園機師確診，小孩也染疫，學校停課兩周，全校師生進行PCR篩檢。穿著全身防護裝備的工作人員，對校園周邊的公共自行車全面消毒。（記者許正宏／攝影）

桃園市昨公布長榮 航空兩名確診機師足跡，在可傳染期內，足跡遍及桃園市、新竹縣及苗栗縣，案16119出現症狀前，還曾和妻子南下高雄市按摩5小時，周圍相關縣市都提高警戒。據了解，疫調人員初步認定，案16120機師在PCR結果出來前就長途移動，並和外人聚會，違反機組員加強自主管理規範。桃園市長鄭文燦說，若有違規會進一步裁處。

長榮航空表示，已對違規機師展開調查，預計今天召開紀律評議委員會議處。民航局表示，會約談當事人說明，如確認違規，依傳染病防治法，最低可開罰台幣10萬元（約3577美元），且沒上限。

由於機師感染源尚不明，不但機組員人心惶惶。相關縣市政府也隨之備戰，鄭文燦宣布，桃園中秋烤肉、集會和歌唱等相關活動全面停辦，社區及社團活動也包含在內。鄭文燦表示，雖然基因定序尚未出爐，但當作Delta病毒以高標準防堵。

新北市長侯友宜表示，新北跟桃園是共同生活圈，面對這一波疑似變種病毒要全面備戰，桃園為強化警戒二級，新北會滾動式檢討。新竹市長林智堅也表示，新竹市同步加強防疫至9月9日。

台北市長柯文哲認為，這事表示有破口，機師邊境 管理的SOP要做檢討。

此外，案16119機師8月28日曾前往新竹縣關西鎮正義路某早餐店，隨後到內灣老街散心，8月31日又接連造訪湖口火車站及新豐鄉一處汽車旅館。

案16120機師則在可傳染期間返回苗栗縣頭份市老家探親，8月28日當晚6時先到造橋鄉一間餐廳脫口罩用餐兩小時，晚上8時30分又到附近的燒烤店續攤。

高雄市昨傍晚緊急公布染疫機師在8月21日到高雄足跡，包括在三民區正舒馥純推拿館停留約5小時，還在鼓山區統一超商 文信門市外，與賣家面交網購物品。

昨新增兩名確診者皆為本國籍機師，8月底一起飛澳洲布里斯本，在同班機執勤。該班機有4位機師一同派遣，分別是兩名確診正機師及兩名未確診副機師。知情人士表示，同一個位置交換的人都確診，右邊副機長卻都是陰性，推估一位正機師身上已帶有病毒。