國民黨主席政見會 4日看4強激辯

國民黨主席江啟臣3日出席軍人節慶祝活動，期許2024年國民黨重返執政、還軍公教公道。記者林澔一／攝影

國民黨 主席選舉電視政見會4日登場，候選人江啟臣 、朱立倫3日都回到自己大本營，江回台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒父子陪同；前主席朱立倫回桃園參加軍人節升旗典禮，退伍軍人團體表態力挺。孫文學校總校長張亞中獲得軍系大老許歷農親筆信力挺；彰化縣前縣長卓伯源則呼籲黨主席專職，不要想選總統或立委。

四強戰火將從螢幕前戰到檯面下，4日政見會，江啟臣將主打政績牌，盼催出自主黨員投票支持。江啟臣3日回台中大甲鎮瀾宮參拜，顏清標、顏寬恒父子陪同，固樁意味濃厚。記者詢問顏家支持對象？顏清標說，「4個候選人都是博士，你問我這沒有讀書的」；一旁的江啟臣立刻接話，「你比博士卡厲害」。

政見發表會前一天，江啟臣特地到鎮瀾宮祈福，並喊出「戰鬥到底」。記者詢問是否響應中廣董事長趙少康的「戰鬥藍」？江說，他擔任國民黨主席時就不斷戰鬥，不管中央、地方一起為民服務，戰鬥是一種精神。江也直指，民進黨 政府年金改革大傷退伍軍人，他期許國民黨重返執政，還軍公教公道。

是否擔心「主席選張亞中、總統選韓國瑜」的訴求影響選情？江則說，「不擔心」，大家有各自競選策略。

朱立倫4日將重點著墨「選戰整合力與領導力」，團結國民黨。朱3日參加桃園九三軍人節升旗典禮時表示，大部分候選人的想法應會趨近一致，大家都是同伴、好朋友，這次主軸不是辯論，而是交換意見，討論怎麼讓國民黨更團結。

國民黨前主席朱立倫（右二）3日參加桃園「國旗屋」九三軍人節升旗典禮。圖／朱立倫辦公室提供

至於江啟臣是否為適合的桃園市長人選？朱立倫說，桃園不同於雙北，任何對桃園市長有意願的人都要趕快深耕基層，他有6成把握會贏回下屆桃園市長，國民黨如果贏了，對民進黨籍桃園市長鄭文燦的打擊很大。

卓伯源3日說，政見會將以「民生與和平」為主軸，他將擔任專職無私的黨主席。卓也質疑，江啟臣2024還要拚立委連任，一個人怎麼有辦法當黨主席又選立委，台中東勢朋友就反映常看不到江的人；朱立倫要選黨主席，最好就不要選總統，但朱現在仍保持高度彈性，2024如果有私心的人把主席當跳板，到時絕對是災難。

國民黨主席候選人卓伯源3日接受電台專訪，呼籲黨主席專職。記者林澔一／攝影

張亞中表示，4日他會談「救黨、救國、救兩岸」的理念和做法。張亞中3日公布103歲許歷農支持的親筆信，號召「百萬將士救黨救國救兩岸」。