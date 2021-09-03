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台灣名義在立陶宛設代表處 學者：北京憂骨牌效應

中央社台北3日電

針對立陶宛外交部今天召回駐中國大使米凱維切涅，預定4日抵立陶宛。學者分析，北京擔心以「台灣」名義設代表處會掀起區域骨牌效應，立陶宛若能力抗中國壓力，台灣、中國及立陶宛3方，或可形成新型互動框架。

台灣將以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯設立代表處，引發中國不滿，宣布召回中國駐立陶宛大使；立陶宛當局今天表示，已召回駐北京大使針對此事進行商討。

對此發展，台灣歐洲聯盟中心執行長鄭家慶指出，立陶宛召回駐北京大使，本來就是預料之中的進程，未來應關注中國對立陶宛施壓的力道多強，以及立陶宛抗壓性有多高。

鄭家慶指出，以「台灣」名義設立代表處，對中國而言是芒刺在背，更擔心掀起區域骨牌效應；立陶宛若能力抗中國壓力，持續與台往來，台灣、中國及立陶宛三方或許可形成新型互動框架，供其他歐洲國家參考。

至於歐洲議會外交委員會1日通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，建議歐盟展開雙邊投資協定影響評估，以及將歐洲經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處；德國非政府組織「全球創新中心」總監馬安娜表示，深化與台互動是大趨勢一環。

馬安娜從歐盟體制運作面指出，匈牙利等國與北京關係密切，可能在與台交往上趨於保守，加上歐盟在外交政策等面向採共識決，可能不利於推行與台灣強化關係的措施。

不過，馬安娜認為，歐洲因台灣抗疫有成，及行政院政務委員唐鳳採運用數位科技方式抗疫，而深化對台認知，「台灣模式」一夕之間成為話題；且疫情導致晶片短缺，凸顯台灣身為晶片製造重鎮的地位。此外，香港的境況及北京治港政策，也讓歐洲民眾更易聯想到台灣。

鄭家慶也指出，歐洲議會的職權雖不及一般國家的立法機構，但近年影響力漸增；「歐盟–台灣政治關係與合作」報告將經歐洲議會全體會議表決，通過後成正式決議案。

鄭家慶說，決議案雖不具法律強制力，但代表歐洲議會集體立場，歐盟執委會等行政部門仍無法完全漠視相關內容，甚至需作出具體回應；不過，最終能夠落實多少，仍看行政部門規畫。

鄭家慶表示，這幾年來，台灣與歐盟的關係在多方面取得進展，且在彼此關心的議題上深化合作。對歐盟而言，台灣不但價值相近，且在人權、強化供應鏈及永續發展等諸多具體議題，台灣都能扮演積極角色，是歐盟在印太地區非常好的合作夥伴，這份報告進一步提出具體合作契機。

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