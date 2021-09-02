BNT疫苗抵台 「复必泰」布條出艙前被消失

首批BNT疫苗2日抵台，這批貨在國外上機時外觀有「复必泰」的布條，但是疫苗在還未經過海關核對及驗放下，一名桃勤工作人員進入機艙後，布條就不見了。（記者鄭超文／攝影）

台灣首批BNT 疫苗昨運抵桃園機場，在盧森堡上貨時，冷凍櫃外觀掛著簡體中文字的「复必泰」字樣的布條，但是冷凍櫃從機艙卸下時，布條已然消失不見。這班盧森堡貨機抵台，只看到消毒人員站在艙口應付的噴灑兩秒鐘，緊接著就有一名桃勤人員爬入貨艙，隨後又將艙門關閉，直到BNT疫苗出艙這名人員都沒出現，布條也在這段時間內消失不見。

疫苗裝箱外觀原掛上「复必泰」字樣布條，但抵台後消失。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，這與當初購買單位約定不同，由於指揮中心是受贈單位，在與台積電討論後下機前移除。永齡基金會執行長劉宥彤表示，廠商宣傳慣例有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，「因此要求抵台移除」。

大陸官媒報導由盧森堡啟運往台灣地區的BNT疫苗，上面掛著「复必泰」字樣布條。 （中新社）

在海關尚未查驗放行的情況下，進口貨物擅行改裝，有違反海關緝私條例第35條規定的疑慮。對於這項行為是否違法移除，桃勤回應，僅負責航機貨物裝卸載作業，所詢事項概無法說明。知情人士透露，接機長官清晨到機場，要求不能讓媒體拍到「复必泰」，首先下令請華儲人員移除布條，遭華儲以「這種事無法做」拒絕，長官只能協調桃勤執行。

陳時中表示，是否違法要問海關，但布條屬於外掛物，不是內容物，且不屬於捐贈者約定中的物品，與捐贈單位商量後，捐贈單位也希望移除，他認為，這個問題相對單純。海關則表示，本案BNT疫苗係德國原裝並由國外倉儲業者覆以黑色膠膜包覆，復以盤裝網繩固定載運，膠膜完整無拆痕跡，海關以貨物實際到貨狀況為主，所稱機組人員移除字條乙事，海關不得而知，亦無從處分。

雖然大動作拆掉布條，BNT疫苗外盒標示最上方仍印有「复必泰」字樣（紅框處）。（圖：食藥署提供）

中廣董事長趙少康說，「據我了解，是民進黨 一大早派人把它剪掉」。他認為，「疫苗是不是原汁原味的、原廠的、有用的，那才重要，其他都是細節」，為了這個細節影響到本體，實在是捨本逐末、因小失大。

國民黨主席江啟臣感嘆，讓布條消失掩蓋不了政府的失能，更搶不走民間組織的貢獻，人民永遠會記得，曾經有一個執政黨為了自身意識形態，讓政治力凌駕科學，汙衊國際普遍認可有效力的BNT疫苗，用以掩護未經完整試驗程序的高端疫苗 ；慶幸在民間機構能夠填補政府失能的缺口，從採購到催貨一條龍完成。

「民進黨不要這麼多意識形態好不好？」國民黨前主席朱立倫說，只要是國際認證的好疫苗，就趕快給民眾打。

立法院副院長蔡其昌表示，重點是德國原廠保證，政府就是務實而已，不應有太多的意識形態。蔡其昌昨上午拜訪台積電中科15Ａ廠，感謝在這關鍵的時間點，捐助國家這麼多疫苗。至於疫苗標籤字樣，他說，「簡體字、繁體字、寫中文、寫德文，寫什麼文，我認為那不重要」，重要的是確保疫苗能到台灣，且是安全的，是得到德國原廠保證的，這才是重點。基隆市長林右昌說，BNT能進來，是很多企業界努力的成果，有些政黨、政治人物吵來吵去，個人不太以為然。

駐德代表謝志偉形容買BNT是接力比賽，江啟臣昨反酸民進黨政府，政府給人民的感覺，一路都是跟疫苗、病毒對戰過程中的障礙；現在民進黨一些官員還在講風涼話，甚至讓人家覺得在搶功。