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蔡「鄰國論」引爭議 學者：造成誤會 無助兩岸關係

記者張加／即時報導
蔡英文上月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞，提及鄰國，引起討論與批評。圖／取自台總統府影片截圖
蔡英文上月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞，提及鄰國，引起討論與批評。圖／取自台總統府影片截圖

中華民國蔡英文總統「鄰國論」引批評，熟悉兩岸關係的學者對此看法不一。部分學者解讀，蔡故意打擦邊球，而造成不必要的誤會，無助兩岸關係；另有學者認為蔡所說的鄰國，並非指單一國家，無需過度解讀。

政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生2日表示，蔡英文的鄰國論和李登輝的兩國論類似，如此一來就不需要陸委會、兩岸人民關係條例、台胞證等，北京可以選擇當年中斷對話的機制，但兩岸已無對話，因此僅能文攻武嚇。

蔡英文上月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞表示，台灣致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突；「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式。」

部分人士解讀，蔡英文間接稱中國為鄰國，資深媒體人趙少康更批蔡英文是「兩國論快閃族」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正點出，蔡英文以英文致詞，兩段話講的都是「neighbors」，並非單一國家，雖然總統府新聞稿翻為鄰國，但若是他，會翻為鄰居。黃介正並說，蔡英文的基本盤並不想挑起兩岸緊張，評估蔡應不會打擦邊球而惹一堆麻煩。

但政治大學外交系副教授黃奎博說，「鄰國」就算英文用的是複數，應仍包括中國，而且其實主要就是指它，因為提到軍事對抗和捍衛民主及生活方式等。

黃奎博指出，總統講稿用詞應謹慎、小心把關才是，卻出現造成誤會的用詞，如此會讓人認為蔡故意打擦邊球，只是讓兩岸關係沒有好轉的可能。他指出，中、英文有所不同，民進黨可用英文向美國政府解釋，而中文講稿的鄰國，則可向獨派支持者表明其政治立場。

政治大學名譽教授丁樹範表示，蔡英文的說法符合一般社會認知；不過，難保北京不會過度反應與解讀，因為蔡英文無論說什麼，都可能讓北京不爽。

至於「鄰國論」是否可能引起美方關注，甚至影響雙邊關係？幾位學者皆認為不太可能，一方面美國忙於阿富汗局勢，另方面基於美中競爭，美國對台友善程度提升，應不會為此修理蔡。

丁樹範表示，美國政府肯定蔡政府的表現，且現在美國的主流看法是，中國在國家主席習近平的領導之下，片面改變兩岸現狀。嚴震生則說，除非對岸先有強烈反應，否則美國不必先有回應。

蔡英文 美國 北京

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