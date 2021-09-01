首批BNT抵台 郭台銘：從沒花錢花這麼開心

攜帶台灣首批輝瑞BNT疫苗的班機，台灣時間2日上午7時抵達桃園機場。(記者鄭超文／攝影)

第一批BNT疫苗 2日一早抵達台灣 ，台積電慈善基金會董事長張淑芬和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中前往接機，網路上卻出現批評鴻海創辦人郭台銘 攬功聲音，駐德代表謝志偉還發文表示，不能把功勞歸給最後一棒的郭台銘等人。相關人士透露，郭早知自己是「買到無功，沒買到有過」，還說自己「從沒花錢花得這麼開心過」。

相關人士轉述郭台銘的心境，說之前他在臉書寫「俯首甘做孺子牛」，但是這句話的上一句「橫眉冷對千夫指」，應能相當代表郭台銘面對這些爭議的心情寫照。相關爭議傳出後，部屬詢問他是否要回應或澄清，他說：「不用了，疫苗能到貨最重要」，其他都是其次。

攜帶台灣首批輝瑞BNT疫苗的班機，台灣時間2日上午7時抵達桃園機場。(記者鄭超文／攝影)

相關人士說，從務實面看，「捐疫苗」這件事情對郭台銘沒好處，如果只是求好名聲，他大可捐幾十億給政府買疫苗，買不買得到都不關郭台銘的事，但郭台銘還是決定全部自己來；外界很難想像：捐疫苗的事，郭台銘忙得要死，還被罵慘，自掏腰包出了20幾億元，還可以說「花錢花得很開心」。

相關人士分析，郭台銘對個人物質欲望很低，更多的是追求自我成就和歷史定位；外界看，郭台銘常常衝動行事，但大多數情況下，最後都證明郭台銘的衝動是對的，比如說這次買疫苗，之前上從政府，下到網路鄉民都說他一定買不到，但竟然還是買到了，這就不得不說，郭台銘一定是做對了什麼。

攜帶台灣首批輝瑞BNT疫苗的班機抵台，慈濟基金會執行長顏博文(右起)、台積電慈善基金會董事長張淑芬和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接機。(記者鄭超文／攝影)

事實上，這不是郭台銘第一次「做好事還被罵」，今年5月，有媒體說郭台銘「承諾要捐贈台大癌醫」的資金沒有到位；相關人士認為，這可能和郭台銘的做事性格有關，他從不是「捐一筆錢就算了」的人，希望做一件事能「化不可能為可能」，過程中，難免就得罪很多人；就算做成，「郭台銘做成了別人卻沒做成，其他人不是就變成了笨蛋？」還是得罪人。

攜帶台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，1日下午從盧森堡起飛，中停亞塞拜然巴庫，並於台灣時間2日上午7時抵達桃園機場；該班機為盧森堡貨運航空彩繪機，航班編號CV7962，機身繪有逗趣漫畫非常顯眼。