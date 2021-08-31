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因為心中有一個人 蔣勳新作「欲愛書」情牽12封手寫信

中央社／台北31日電
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對如今進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫溫度，感受一筆一畫裡的愛與欲。（中央社）

手機訊息滿天飛，還有多少人在用手寫信？作家蔣勳書信散文集「欲愛書」，相隔20年重新出版，面對進入被手機、3C寵壞的世代，他期待人們能重溫手寫的溫度，感受一筆一畫裡的愛與慾。

蔣勳去年歷經心臟手術，元氣大傷，之後便長期在台東養病，期間為了這本意義重大的著作重新寫序，心想，既然當年這12封信都是用手執筆寫在紙上，這回當然也應該如此，卻發現好多字都不會寫。

蔣勳在接受記者專訪時表示，「連我這代人都改變成這種程度，你怎麼能去怪年輕人不用手寫字？這個世界真的就改變了，可是我們似乎無能為力。在歐洲一直有人出來警告這件事，馬克宏可用總統的身分要求法國中學生不可以帶手機進學校，在台灣恐怕沒有政治人物敢負這個責任」。

蔣勳表示：「用手寫字的時候，好像在織錦，有一種編織的感覺，腦中會先形成一幅圖案，你再把經線、緯線穿梭出來，所有想法由你自己來組織；但在電腦上打字，則有一種意外性，當你打出一個『昨』，後續會跳出『天』或、『日』或『晚』，我的下一個想法是被這些字所影響，你的思維是被那個設計程式的人所主導。」

12封手寫信源於20年前的一場壯遊，蔣勳表示，他在千禧年辭去教職，要用一年的時間找回自己，因為當老師久了，「真正的我不見了」，「那時候還有很多人勸我說，你還有兩年就可以拿到終身俸，我說我不要等」。於是他到世界各地旅行，然後把自己的見聞與濃烈的思念化為書信。

蔣勳說：「當時的想法是，我跟一個人分開了，有一年的時間不能見面，我答應他每到一個地方都會寫一封信給他，我要告訴他這個世界多麼美麗，如果沒有他的存在，也許我不會想去看這個世界。我想讓21世紀的年輕人知道，你心裡面有沒有那個人，差別很大，因為世界對你而言是不一樣的。」

蔣勳以唐朝詩人張九齡的詩句「不堪盈手贈」為例表示，當一個人走到海邊，看到月亮從海面升起，忽然想把這片月光送給遠方的朋友，可是送不出去，「那個月光美嗎？還是因為那位朋友的關係，他告訴對方，這月光有多美。對一個人而言，這世上最美的東西，往往是因為心裡面有一個人而存在」。

作家蔣勳書信散文集「欲愛書」相隔20年重新出版，書中12封手寫信源於20年前一場...
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」相隔20年重新出版，書中12封手寫信源於20年前一場壯遊，蔣勳表示，他在千禧年辭去教職，要用一年的時間找回自己，於是他到世界各地旅行，將沿途見聞與濃烈思念化為書信。（中央社）
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」中包含12封手寫信，源於20年前一場壯遊。蔣勳表示，...
作家蔣勳書信散文集「欲愛書」中包含12封手寫信，源於20年前一場壯遊。蔣勳表示，當時想法是，自己跟一個人分開了，有一年時間不能見面，「我答應他每到一個地方都會寫一封信給他，我要告訴他這個世界多麼美麗，如果沒有他的存在，也許我不會想去看這個世界。我想讓21世紀的年輕人知道，你心裡面有沒有那個人，差別很大，因為世界對你而言是不一樣的。」（中央社）

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