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調查：面對疫情 台灣人傾向多儲蓄並熱衷投資

中央社台北31日電
調查顯示，台灣有高達85%投資人表示，在2020年依照計畫或比原訂計畫儲蓄更多，高於全球與亞洲。(美聯社)
調查顯示，台灣有高達85%投資人表示，在2020年依照計畫或比原訂計畫儲蓄更多，高於全球與亞洲。(美聯社)

根據「2021施羅德全球投資人大調查」結果顯示，去年爆發的COVID-19疫情台灣有高達85%投資人表示，在2020年依照計畫或比原訂計畫儲蓄更多，高於全球與亞洲，主因減少非必需性消費，且更熱衷投資。

在2020年，台灣的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖不如國外嚴峻，但也影響台灣投資人的理財態度與行為。

根據調查，在2020年85%台灣投資人儲蓄達標，高於全球的79%與亞洲的80%；其中，在比原訂計畫儲蓄更多的投資人中，有69%的投資人是減少了娛樂、外食、旅遊、通勤等非必需性消費，也比全球的59%和亞洲的60%比例高。

被問到疫情對投資人的影響時，有超過半數（51%）的台灣投資人表示會提高在投資、購買房地產，也就是偏向把資產做更效率的應用，明顯比全球43%和亞洲43%都來得高。

另一方面，COVID-19疫情促使各國央行壓低利率救市，利率降到史上新低，也進一步影響投資人，為了追求報酬率，台灣投資人有68%的比例表達未來一年偏好更高風險的標的。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過2萬3000位投資人進行調查。調查議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等議題。

施羅德投信觀察，下半年全球經濟復甦、企業獲利持續成長，加上通膨回溫，股債皆有表現機會。

投資 台灣 疫情

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