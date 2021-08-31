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法澳首長2+2架構成立 聲明提及挺台參與國際

中央社台北31日電
法國外長勒德里安資料照。(Getty Images)
法國外長勒德里安資料照。(Getty Images)

法國、澳洲外長與防長「2+2部會諮詢」正式成立，以官方架構進行印太區域合作。昨天公布的首份聯合聲明特別提及台灣，不僅強調台海和平穩定的重要性，同時明確表達對台灣參與國際組織的支持。

法國與澳洲外交部及國防部（2+2）部會諮詢（Ministerial Consultations）架構正式成立，昨天法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、國防部長帕利（Florence Parly）及澳洲外長潘恩（Marise Payne）、國防部長杜登（Peter Dutton）發表首次聯合聲明。

根據澳洲國防部官網與法國駐澳洲大使館公布的聯合聲明稿表示，2+2架構的25項條文反映兩國策略夥伴在推動開放包容印太區域與法治國際秩序的優勢。

在這份具有重要意義的戰略聲明中，4位部長在第13條明確提及台灣，寫道：「部長強調台灣海峽和平穩定的重要性，並鼓勵台海議題能和平解決。他們對台灣依循組織法規有意義參與國際組織一事表達支持，以便在相關議題上強化全球合作。」

雙方在2+2架構聲明中表明對南海局勢的關切。「4位部長強烈反對會導致緊張情勢升溫的破壞穩定與威嚇行動，並呼籲依據『聯合國海洋公約』等國際法，以和平方式解決所有爭端。他們重申航行與飛越自由的重要性」。

聯合聲明中，兩國也表達對新疆維吾爾族穆斯林族群與香港鎮壓等人權議題的嚴正關切，並再次呼籲中國讓聯合國人權事務高級專員辦事處在內的國際獨立觀察員進入新疆。

此外，4位部會首長強調鞏固雙邊關係的共同價值觀、利益與原則，以及雙方區域合作的重要性，以便對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與Delta變異株所帶來的健康與經濟衝擊。

法澳雙邊外長、防長的2+2架構來自於澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2021年6月，應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之邀前往巴黎進行官方訪問，兩國領袖在會談中就雙邊、區域與全球優先事務達成共識。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）在推特上寫道：「以前，法國非常極度不願意提及維持台海穩定的需求。這次在法澳2+2架構中特別提到，可謂雙邊關係中的首次。」

澳洲 台灣 國防部

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