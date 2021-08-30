我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺父兇手可能獲假釋 羅伯特甘迺迪長子： 嚴重錯誤

最後一批美軍撤出阿富汗 20年戰爭畫下句點

Taiwan+ 台首個國際影音平台開播 可看台劇「斯卡羅」

中央社／紐約30日專電
台灣第一個以全英語播出並以影音內容為主的串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）30日晚間在國立台灣播物館廣場舉行全球開播典禮，總統蔡英文預錄影片祝賀，表示藉平台述說台灣故事是令人振奮的創舉。（中央社）
台灣第一個以全英語播出並以影音內容為主的串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）30日晚間在國立台灣播物館廣場舉行全球開播典禮，總統蔡英文預錄影片祝賀，表示藉平台述說台灣故事是令人振奮的創舉。（中央社）

國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）今天開播，駐紐約辦事處長李光章期盼讓全世界更加認識「千面福爾摩沙」，紐約僑胞則期盼一睹台劇「斯卡羅」風采。

中央通訊社受文化部委託設立的TaiwanPlus台北時間30日晚間7時開播。這是台灣有史以來首個全英語國際影音平台，要將台灣的影音節目、新聞和故事帶到全世界。

李光章美東時間29日在第16屆紐約大都會台灣日期間受訪表示，非常高興見到TaiwanPlus開播，這是很多人共同努力的結果。

李光章說：「我們非常期待透過這個全英語平台，讓在美國、乃至於全世界的朋友們有一個很好的管道更加認識、了解『千面福爾摩沙』，也能夠因此進而喜愛、支持the wonderful Taiwan（美好的台灣）。」

公共電視歷史台劇「斯卡羅」播出至今，許多海外觀眾紛紛詢問收看管道。TaiwanPlus獨家取得台灣以外的全球獨家首播權，自開播日起一次上架6集，以英文字幕播送，供海外台灣人與國際觀眾收看。

這項消息令旅居紐約多年、執行「台灣日」專案的大都會亞洲市場負責人王偉成十分期待。

他表示，身為海外僑胞，對TaiwanPlus開播非常興奮，尤其期待看到「斯卡羅」。除這齣台劇外，無論地理、歷史、文化、觀光，任何與台灣有關的內容如能登上TaiwanPlus，讓所有在美國、海外的台灣人及外籍人士欣賞，都會是非常有意義的事。

王偉成說：「恭喜TaiwanPlus開播，希望大家可以支持這個頻道。台灣加油！」

台灣 紐約 台劇

上一則

台民眾黨2022布局 柯家軍遍地開花 藍憂掏空

下一則

台漢光演習預演出意外 F-16衝出跑道「插進土裡」

延伸閱讀

紐約地鐵內抽大麻引紛爭 兩男子拔刀相向刺傷彼此

紐約地鐵內抽大麻引紛爭 兩男子拔刀相向刺傷彼此
向世界說台灣 國際影音平台開播

向世界說台灣 國際影音平台開播
載偷渡客入美牟利 華男獲刑10年

載偷渡客入美牟利 華男獲刑10年
大都會台灣日 蕭美琴主場開球 蔡英文總統視頻致詞

大都會台灣日 蕭美琴主場開球 蔡英文總統視頻致詞

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。圖為陸姓作家住處。記者翁唯真／攝影

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

2021-08-24 11:23
高端疫苗23日開放施打，長庚醫院負責的台北田徑場施打站，有不少年輕人前往接種。（記者曾原信／攝影）

台灣年輕人捧場高端疫苗 有人接種秒倒地

2021-08-24 02:16
8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。(中新社)

陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

2021-08-26 02:29

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境