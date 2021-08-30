Taiwan+ 台首個國際影音平台開播 可看台劇「斯卡羅」

台灣第一個以全英語播出並以影音內容為主的串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）30日晚間在國立台灣播物館廣場舉行全球開播典禮，總統蔡英文預錄影片祝賀，表示藉平台述說台灣故事是令人振奮的創舉。（中央社）

國際影音串流平台TaiwanPlus（Taiwan+）今天開播，駐紐約 辦事處長李光章期盼讓全世界更加認識「千面福爾摩沙」，紐約僑胞則期盼一睹台劇 「斯卡羅」風采。

中央通訊社受文化部委託設立的TaiwanPlus台北時間30日晚間7時開播。這是台灣 有史以來首個全英語國際影音平台，要將台灣的影音節目、新聞和故事帶到全世界。

李光章美東時間29日在第16屆紐約大都會台灣日期間受訪表示，非常高興見到TaiwanPlus開播，這是很多人共同努力的結果。

李光章說：「我們非常期待透過這個全英語平台，讓在美國、乃至於全世界的朋友們有一個很好的管道更加認識、了解『千面福爾摩沙』，也能夠因此進而喜愛、支持the wonderful Taiwan（美好的台灣）。」

公共電視歷史台劇「斯卡羅」播出至今，許多海外觀眾紛紛詢問收看管道。TaiwanPlus獨家取得台灣以外的全球獨家首播權，自開播日起一次上架6集，以英文字幕播送，供海外台灣人與國際觀眾收看。

這項消息令旅居紐約多年、執行「台灣日」專案的大都會亞洲市場負責人王偉成十分期待。

他表示，身為海外僑胞，對TaiwanPlus開播非常興奮，尤其期待看到「斯卡羅」。除這齣台劇外，無論地理、歷史、文化、觀光，任何與台灣有關的內容如能登上TaiwanPlus，讓所有在美國、海外的台灣人及外籍人士欣賞，都會是非常有意義的事。

王偉成說：「恭喜TaiwanPlus開播，希望大家可以支持這個頻道。台灣加油！」