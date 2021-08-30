台民眾黨2022布局 柯家軍遍地開花 藍憂掏空

民眾黨主席、台北市長柯文哲已在各縣市積極部署人選，補足民眾黨最缺的基層實力。圖／民眾黨提供

台灣 民眾黨明年大選布局悄悄進行，民眾黨立委高虹安征戰新竹市浮上檯面；原本認為規畫選台中市的北市副市長蔡炳坤恐出現轉彎，出戰南投縣長機率大增，台中市不排除藍白合的可能，大方向是要為了拓展民眾黨的基層版圖。

據了解，柯文哲 已在各縣市積極部署人選，透過母雞帶小雞，補足民眾黨最缺的基層實力，但民眾黨吸取淺藍選票居多，這也讓國民黨 開始擔憂被掏空的危機。

民眾黨希望在明年縣市長選舉遍地開花，栽培出自己的地方議員、里長等基層，打下基礎，才能仰望2024年總統之戰，尤其在中南部，是民眾黨亟需補強的重要戰局。

除了高虹安征戰科技城新竹市，蔡炳坤是柯文哲揮軍中彰投的第一步棋。民眾黨人士指出，蔡炳坤原為台中市前市長胡志強的副市長，在中部人脈廣，再加上蔡炳坤在彰化出生、南投長大，柯文哲認為由蔡炳坤當母雞，最適合不過，蔡也利用市政工作以外的時間回中部，勤跑基層。

中彰投雖為蔡炳坤責任區，但要參選台中市長幾乎沒有空間，除了藍綠火併下，民眾黨難有表現，蔡炳坤系出藍營，與胡志強有深厚情感，和現任市長盧秀燕是老朋友，面對這些人情包袱，加上選舉很難不口出惡言，都違反蔡炳坤的原則，在台中參選的機率幾乎等於零。

黨內評估，蔡炳坤是事務官出身，政黨屬性沒那麼深，過去與藍營比較熟，由他來促成台中藍白合的可能相對較高；蔡炳坤與彰投都有淵源，家族在南投有名望，已規畫他出戰南投縣長，蔡對此的意願也比較大。

蔡炳坤表示，柯文哲交代的任務就是希望可以在中彰投多幫一點忙，中彰投是他的家鄉，他在南投住了35年，當然會承擔起責任；但成功不必在我，目前縣市黨部也都陸續成立，部分組織也慢慢健全，他無所求，有可以扮演的角色就去做。