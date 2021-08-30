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向世界說台灣 國際影音平台開播

記者陳宛茜／台北報導
Taiwan Plus影音串流平台正式上線，30日在國立台灣博物館前廣場舉行開幕儀式。記者葉信菉／攝影
Taiwan Plus影音串流平台正式上線，30日在國立台灣博物館前廣場舉行開幕儀式。記者葉信菉／攝影

「我們需要一個平台，向世界展現我們的多元面貌和成果、以及我們對國際社會作出貢獻的期盼。」台灣首個全英語國際影音串流平台「Taiwan+」，30日晚於國立台灣博物館廣場舉行開播典禮，總統蔡英文以英語錄影祝賀Taiwan+開播。她認為，藉由該平台述說台灣故事，是令人振奮的創舉。

副總統賴清德到場致詞。他以英語表示，Taiwan+是台灣第一個透過全球共同語言與世界交流的平台，可以告訴世界台灣是什麼、台灣人想什麼；Taiwan+將會成為台灣面向世界的一把鑰匙。

文化部長李永得說，Taiwan+是台灣史上首個全英語國際影音平台，「是台灣媒體發展的里程碑」，強調政府會全力支持、並尊重專業治理，「一定會遵守分際」。行政院長蘇貞昌則以錄影致詞說，Taiwan+在此時開播，讓台灣和世界多一個連結。

Taiwan+執行長蔡秋安曾在國家地理頻道、福斯國際電視網等多個國際媒體服務。她介紹如世界村縮影的工作團隊，來自美、英、法、加、澳等多國媒體工作者跨海來台。

Taiwan+為全英文、全影音串流網站。內容包括新聞、生活風格、文化、科技、自然五大主題；另有每日即時新聞「What's up Taiwan」。

30日已上架數十支影片，不少以幽默角度介紹台灣。如「What is Taiwan?（台灣是什麼？）」以動漫和旁白，介紹台灣的歷史與台灣人的組成，告訴觀眾「台灣文化就是多元文化的組成」。「你所不知道的故宮五件事」則由故宮研究員和策展人帶著西方主持人，用逗趣觀點看南北故宮的收藏與建築，得出結論「乾隆就是故宮首任館長」。

此次因應開播，網站還開闢攝影特集「Ilha Formosa」，邀請全世界觀眾提供他們在台灣拍攝的老照片。

Taiwan Plus影音串流平台正式上線，30日在國立台灣博物館前廣場舉行開幕...
Taiwan Plus影音串流平台正式上線，30日在國立台灣博物館前廣場舉行開幕儀式。記者葉信菉／攝影

台灣 工作 賴清德

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