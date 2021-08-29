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李安妮分享3階段的李登輝「近20年的爸爸最可愛」

記者丘采薇／台北報導
李登輝基金會董事長李安妮用「文字雲」分析民眾追思李登輝的留言，出現最多的字眼是台灣、民主、謝謝及阿輝伯等。記者丘采薇／攝影
李登輝基金會董事長李安妮用「文字雲」分析民眾追思李登輝的留言，出現最多的字眼是台灣、民主、謝謝及阿輝伯等。記者丘采薇／攝影

台灣國史館連續兩天舉辦「李登輝與台灣民主化」學術研討會，李登輝基金會董事長李安妮今天分享，在她成長過程中，對李登輝的感覺有三個階段，小時候是學者爸爸，接下來是政治領導人爸爸，李登輝卸任總統後，則是公民爸爸。

李登輝去年過世後，她將民眾留言蒐集後分析，其中出現最多的字眼是台灣、民主、謝謝及阿輝伯等，她認為這些都是台灣人民想要對李登輝說的最後一句話，非常珍貴。

李安妮說，李登輝在她小時候就是一個學者爸爸，很喜歡問問題，分析問題，把資料搜集、整理再解決心中疑問，但李登輝的優點是會自己分析資料，很多東西一定要找到解決方案，不會讓問號留在腦子裡太久。

李安妮說，她還看到李登輝公私分明，從小家裡從來沒看過辦公室的信封，辦公室秘書和家裡的人從來沒有任何關係，李登輝也會舉日本教育當例子。

李安妮指出，下一個階段是政治領導人爸爸，「這時不是我的爸爸，是大家的爸爸」，當時與父親的連帶關係變得非常緊張，她感到壓力，因為必須要謹守分寸，「不管社會有沒有給妳那些要求，自己就是產生了那種感覺，也不敢有個人志業發展」，但她看到李登輝對民主的想望，李登輝真的很渴望民主，有一次在家裡一起收看美國總統就職典禮，李登輝語重心長地說，「這就是民主制度下的政權轉移」，讓她印象深刻，李登輝也會反覆思考，談台灣到底要怎樣的民主。

李安妮也說，她也看到李登輝對權力節制，李登輝歷經完全沒有權力，到權傾一時，但李登輝對權力節制，認為有了優勢不能當特權，必須拿來服務社會，李登輝會渴望權力，但拿到了權力之後，也許是對民主的想望，也許是想要解決社會問題，李登輝認為權力是一種優勢，「他想要培養優勢，但不會作為未來特權的形式。」

李安妮也指出，李登輝常苦思，希望給台灣人民信心，要讓台灣人民自己看得起自己，思考如何讓台灣人民有自信。

李安妮也表示，最後一個階段，李登輝是公民爸爸，善盡公民責任，熱心參與公民活動與組織，她覺得近20年的爸爸最可愛，沒有很多政治上的包袱，這段時間她找回自己的爸爸，跟爸爸一起或多或少接觸了一些外頭的人物，最後的兩年，李登輝的身體狀況已相當不好；李登輝過世後，她每天去台北賓館看民眾留言，留言裡頭都是民眾想再跟李登輝說的一句話，她請文化總會把所有留言條留下來，全部數位化之後，她用「文字雲」初步分析，中文留言共1萬9000多則，「台灣」出現1萬多次，「中國」出現62次，其他字詞還有「總統」、「民主」、「謝謝」及「阿輝伯」等，她覺得非常珍貴。

台灣國史館館長陳儀深（左）29日在國史館主持「李登輝與台灣民主化」學術討論會綜合...
台灣國史館館長陳儀深（左）29日在國史館主持「李登輝與台灣民主化」學術討論會綜合討論，前總統李登輝女兒李安妮（右）及學者、社會人士等人與談。（中央社）

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