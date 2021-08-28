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行善40年捐超過4000萬台幣 菜販陳樹菊：睡覺都會笑

記者尤聰光、施鴻基／台北29日電
久未露面的陳樹菊阿嬤，出席捐贈儀式時，氣色相當好。（記者尤聰光／攝影）
久未露面的陳樹菊阿嬤，出席捐贈儀式時，氣色相當好。（記者尤聰光／攝影）

「等了59年，終於完成心願！」愛心菜販陳樹菊雖退休三年，仍持續奉獻愛心，昨天是樹菊嬤的母親陳籃阿笋難產忌日，陳樹菊捐出儲蓄險保單1500萬元（台幣，下同，約53.8萬美元），給台東縣府作「生產暨急難慰助基金」，縣長饒慶鈴代表接受，大愛精神令人感動。

「如果當年有人幫助我們，全家六個弟妹也不會那麼小就沒有媽媽」，陳樹菊哽咽說，國小六年級時，媽媽因難產過世，當時家裡太窮無法送媽媽到醫院，也沒人伸出援手讓媽媽看醫生，讓她當下發願「有能力時，一定要幫助弱勢婦女」，直到昨天母親忌日，終於完成心願。

台東縣府社會處昨為陳樹菊舉辦溫馨的捐贈儀式，72歲的樹菊阿嬤在饒慶鈴陪同下走入會場，從菜販退休三年，久未露面的樹菊嬤看起來精神很好，步伐也比過去穩健，不時和現場人員揮手打招呼。

縣府在會場還布置菜攤，陳樹菊看到菜攤開心極了，立刻展現她在市場50餘年的經驗，把各式各樣的菜擺好定位。饒慶鈴則帶來陳樹菊2010年到美國領獎時穿的工作圍裙，讓她又驚又喜，她也表示要捐出台東縣前縣長黃健庭送她的三條形象圍裙義賣。

陳樹菊開玩笑說，有時候捐錢晚上睡覺都會笑，醒來想想自己是不是捐錢捐到「秀逗」，原來是做了好事，自然發出歡喜心。她說，這些捐出的錢，其實都是台東人跟她買菜的錢，她只是先存起來，現在拿出來用在台東人身上，一點也不心疼。「人在世錢夠用就好」，現在每個月二、三千元國民年金，「省一點生活一樣好過」。

縣府社會處表示，樹菊阿嬤捐出的款項，是她投保新光人壽終身還本壽險保單1500萬元，將把這筆錢規畫為「生產暨急難慰助基金」，用來守護縣內產婦及孩子。

陳樹菊默默行善逾40年，捐出款項超過4000萬元，義行也讓她獲得富比世、時代雜誌及麥格塞塞獎基金會表彰，2018年退休調養身體；她的大愛並未退休，樹菊嬤說「我活著還有能力的話，會繼續幫助需要的人」。

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