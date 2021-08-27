我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

BBC女主持人接種AZ後死亡 驗屍官證實罕見併發症

美智庫民調：近7成美國人支持美承認台灣為獨立國家

台灣新聞組／綜合報導
美國智庫「芝加哥全球事務委員會」26日公布的調查顯示，52%的美國人支持美國在中國入侵台灣時派兵捍衛台灣。（路透）
美國智庫「芝加哥全球事務委員會」26日公布的調查顯示，52%的美國人支持美國在中國入侵台灣時派兵捍衛台灣。（路透）

美國智庫「芝加哥全球事務委員會」26日公布的調查顯示，52%的美國人支持美國在中國入侵台灣時派兵捍衛台灣，這是該委員會自1982年首次提出該問題以來，歷次調查中記錄到的最高比率。專家說，這顯示近年來美國人對台灣及其困境的認識大為提高，以及對中國威脅台灣的反感。

這項調查還發現，近7成（69%）受訪者支持美國承認台灣為獨立國家，65%支持台灣加入國際組織，57%支持簽署美台自由貿易協定，53%的受訪者支持美國與台灣正式簽署結盟，46%支持明確承諾在中國入侵時保衛台灣。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主任葛來儀告訴美國之音：「首先，我認為美國愈來愈意識到台灣及其面臨挑戰的困境。我認為中國對台灣的軍事外交壓力在媒體上得到了相當突出的報導。是的，美國人更支持台灣，他們更同情台灣的困境，他們更了解台灣民主的力量」。

葛來儀表示，令她驚訝的是，認為美國應該承認台灣是一個獨立國家的美國人數或百分比。「我認為美國人並不了解這種決定所涉及的所有複雜因素」。

「如果你問美國人，即使這會導致與中國的全面戰爭，美國是否應該承認台灣是一個獨立的國家，你可能會得到不同的回答。」葛來儀說。

美國霍夫斯特拉大學法學教授古舉倫在推特上寫道，「以民意調查作為外交政策的基礎是非常不確定的，」 雖然他認為美國更多公眾支持保衛台灣的趨勢非常重要。

葛來儀同意古舉倫的看法。「因為調查結果完全取決於你如何提出問題。」葛來儀說，如果在提問時解釋清楚承認台灣為獨立國家，美國可能將會面臨的潛在風險，「人們可能會有不同的回答」。

芝加哥全球事務委員會有關美國對台灣政策的相關問題是這麼提的：

「美國對台政策：台灣自1949年以來一直自治，但中國聲稱台灣是其領土的一部分。美國支持台灣的自治權，不承認中國對台灣的領土主張。 您會贊成還是反對美國的以下對台政策？」

「承認台灣為獨立國家」、「支持台灣加入像聯合國或世界衛生組織這樣的國際組織」、「與台灣簽署自貿協定」、「與台灣正式結盟」、「承諾保衛台灣免遭中國入侵」。

台灣 美國 中國

上一則

第七艦隊27日通過台海 拜登政府任內第八次

延伸閱讀

2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑 歡迎免費報名 投遞您的履歷

2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑 歡迎免費報名 投遞您的履歷
臺灣經濟部免費海外徵才活動：2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑

臺灣經濟部免費海外徵才活動：2021美國線上攬才Job Fair 9月開跑
病毒溯源報告稱「2者皆可能」 拜登：未獲答案不罷休

病毒溯源報告稱「2者皆可能」 拜登：未獲答案不罷休
病毒溯源報告稱「2者皆可能」 拜登：未獲答案不罷休

病毒溯源報告稱「2者皆可能」 拜登：未獲答案不罷休

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。圖為陸姓作家住處。記者翁唯真／攝影

陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

2021-08-24 11:23

超人氣

更多 >
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭

美女示威「露胸」脫光救地球 網狂喊：我加入抗爭
58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…
阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面

阿富汗爆炸事件震驚國際 「這張照片」占據各家版面
反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中