台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣 中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的國際合作團隊，27日發表跨國論文，指COVID-19氣膠傳播才是主要途徑，顛覆過去認知的飛沫或接觸傳播，引國際矚目，獲國際媒體報導。

王家蓁主導的國際合作團隊，27日在國際期刊《科學》（Science）發表論文，完整交代了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒以氣膠傳播（又稱氣溶膠傳播或空氣傳播）的科學機制。

這篇由台灣、美國 、以色列氣膠學者跨國合作的論文指出，COVID-19超級傳播感染事件都一致指向氣膠傳播是主要途徑，而非過去認知的飛沫或接觸傳播。

王家蓁表示，比起飛沫，氣膠不僅在空氣中懸浮得更久，可長達數小時，能傳播比現行規範的1至2公尺社交距離 更遠；且一旦被吸進體內，小顆粒的病毒氣膠，尤其是5微米下，更可直接越過鼻咽及上呼吸道，到達肺部更深處的細微支氣管甚至肺泡處，而不被現行的鼻咽採樣篩檢偵測到。

王家蓁說，氣膠傳播並非難以防範，但須更加留意「加強空氣的清潔與消毒」以及「氣流的流動方向及影響」。

中山大學指出，過去常認為氣膠傳播只會發生在長程傳輸，卻忽略氣膠傳播在短距離傳播的威力更甚；目前全球各國採取的防疫規範，是根據接觸及飛沫傳播設計，無法有效遏止氣膠傳播，無疑是防疫一大破口，也是疫情持續居高不下原因。

中山大學說，源自印度的Delta變種病毒持續肆虐全球，傳染力更高，部分案例甚至僅需15秒即完成傳染，更加凸顯防範氣膠傳播的必要性及迫切性。

論文並提到有國外研究指出，許多公共場合用隔板隔開座位，是設計用來阻絕因咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，但卻可能反而妨礙氣流流通，增加氣膠傳播風險。

論文並提出多項能有效防止氣膠傳播的措施，除了現行避免群聚、戴口罩及保持社交距離，口罩的密合度對於阻絕氣膠更關鍵，另改善室內通風、避免室內髒空氣重覆循環等，皆可有效降低室內病毒氣膠傳播。

論文27日刊出後即獲美國《紐約時報》（The New York Times）等國際媒體報導。中山大學氣膠科學研究中心也製作一系列中英雙語科普漫畫「病毒飄之延燒攻略」（The Journey of Virosols），隨著論文發表同步推出，幫助大眾了解氣膠傳播的機制及重要概念。