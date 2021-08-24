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民調：台灣人最愛莫德納 蔡政府疫苗表現不及格

記者丘采薇／台北24日電
蔡英文接種高端疫苗。(本報資料照片)
蔡英文接種高端疫苗。(本報資料照片)

台灣民意基金會今天發布最新民調，針對台灣人對國內外疫苗的偏好，最新調查顯示，在20歲以上台灣人中，四成一優先選擇莫德納，二成四選擇BNT，一成一選擇高端，近一成選擇AZ。董事長游盈隆認為，由此可見，美國莫德納疫苗是台灣人的最愛，其次是德國BNT，第三是國產疫苗高端，第四是英國AZ。

調查也指出，關於台灣人對蔡英文總統接種國產疫苗高端的態度，有20.3%非常贊成，29%還算贊成，15.3%不太贊成，14.4%認為一點也不贊成，21%沒意見、不知道、拒答。游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，四成九基本上贊成蔡英文總統施打國產疫苗高端，三成反對。

關於政府疫苗施打順序的公正性，調查顯示，有認為10.7%非常公正，39%還算公正，20.9%不太公正，15.9%認為一點也不公正，13.5%沒意見、不知道。游盈隆認為，換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，近五成基本上認為蔡政府疫苗施打順序公正，三成七不以為然。這是一個嚴重的警訊，因為這很可能是一顆隱藏的超級未爆彈，尤其當可信賴疫苗持續短缺或有新嚴重疫情爆發的時候。

關於蔡政府滿足台灣人疫苗需求表現的評價，調查顯示，有18.5%打80分以上，12%打61至79分，22%打60分，14.5%打50至59分，27.4%打50分以下，5.5%不知道或拒答。

游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，對蔡政府滿足國民疫苗需求表現，有約三成打60分及以上，二成二恰好打60分，四成二打低於60不及格分數，整體平均分數是52.7分。這無疑是另一個更嚴重的警訊，一種類似火山爆發前夕的徵兆。

疫苗 台灣 莫德納

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