台灣紀念823砲戰 蔡英文考量防疫未赴金門 官員火大

國民黨主席候選人朱立倫（左二）昨天赴金門太武山忠烈祠祭拜八二三砲戰陣亡將士。（記者蔡家蓁／攝影）

金門八二三戰役63周年紀念日，台灣 陸軍司令徐衍璞在金門太武山公墓主持祭祀追思活動；基於防疫考量，蔡英文總統未安排金門行程，但中央各單位與行政院金馬聯合服務中心均未派員到場，讓金門縣長楊鎮浯大動肝火，直說這是一件讓金門地方很難接受的事，「中央不僅要派員參加，也要正視這段歷史」。

今年祭祀規模從往年700多人，縮小到100人以下，也未邀參戰官兵與遺族參與，祭祠活動由徐衍璞上將主持，陸軍政戰主任楊安中將、金防部指揮官陳忠文中將與楊鎮浯等人陪祭。

楊鎮浯表示，63年前的八二三砲戰，在短短四14天內，整個金門島共落彈48萬發，不僅對金門人、甚至對全世界也是很大的震撼，也改變兩岸局面。

他呼籲台灣中央政府應從八二三戰役省思，透過中央的高度來讓國人重視八二三，才是紀念這場戰役更大的意義；中央不能只是每年糾結層峰要不要來，而是要從這段歷史吸取教訓。

台灣行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志透過臉書澄清，以往八二三活動只要發出通告，中心每年均會派員參加，今年未接獲任何通知，並非有意缺席。

台灣國民黨 前主席朱立倫昨天也到金門太武忠烈祠祭拜陣亡將士，朱立倫表示，「八二三是全民的八二三」，不是國民黨和共產黨的事，一定要堅持立場告訴下一代，每位陣亡將土都是為了保衛中華民國、守護台灣而犧牲生命，也要向全世界宣告，台灣主流民意絕非如民進黨所言是台獨，絕對是捍衛中華民國、堅守民主自由。

朱立倫強調，國民黨永遠是「正藍」，正藍的精神就是永遠捍衛中華民國，守護台灣，堅守民主自由，絕對不會變成小綠，也不會變成小白，要對得起這些先賢先烈。

國民黨主席候選人江啟臣 、卓伯源、張亞中及台北市前市長郝龍斌等人，昨在台北八二三砲戰紀念公園出席紀念活動。郝龍斌以八二三砲戰為例談美軍撤出阿富汗，指當時美國僅後援未出軍，台灣要有自我防衛的能力，「自己的國家自己救，自己的領土自己捍衛」。

前總統馬英九也透過臉書說，「我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來」；期許兩岸能繼續在九二共識的基礎上，重啟中斷的協商與交流，「既然過去可以，現在沒有道理不行」。

江啟臣表示，八二三戰役是軍民一體、族群融合，共同對抗敵人的一場戰役；這也告訴大家，面對外來可能的攻擊或衝突，唯有展現捍衛自己的決心，別人才有可能幫忙。

卓伯源表示，歷史不能遺忘，因此要居安思危，特別是現在兩岸關係緊張時刻。張亞中則承諾，會還八二三將士一個公道。