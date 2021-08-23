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台太魯閣號慘劇調查報告出爐 6成4死者是站票

記者曹悅華、邱瓊玉／台北報導
台鐵太魯閣號4月2日因撞上從邊坡翻落的貨車，釀49死、逾二百人輕重傷。本報資料照片
台鐵太魯閣號4月2日因撞上從邊坡翻落的貨車，釀49死、逾二百人輕重傷。本報資料照片

台鐵太魯閣號事故釀49死、逾213輕重傷。國家運輸安全調查委員會23日公布厚達200頁的事實資料報告，驚見死亡旅客中竟高達30人是站票旅客，占所有死亡旅客約6成4。運安會說，將建議台鐵重新擬定站票策略；台鐵則回應說，將審慎研議站票措施。

根據運安會調查，扣除兩名殉職司機員，其餘47名死亡旅客中，有30人是站票旅客，座票僅13人，另有4人無法確認，死者站票比率高達6成4。

外界23日質疑，若台鐵新自強號不賣站票，事故死傷程度也許沒那麼嚴重。早在事故發生後，當時就有罹難者家屬跳出來直指傷亡慘重恐與站票有關。

事發後一度檢討站票 不了了之

運安會主委楊宏智23日直言死亡站票「比率很高」；運安會鐵道調查小組組長林沛達說，會建議台鐵重新評估安全績效，並重新擬定站票策略，像是高鐵都把自由座放在後面車廂。運安會鐵道專業小組召集人李綱說，將進一步模擬在有無彎道、以及各種時速底下的站票衝擊，根據量化後結果做全盤討論。

根據本報掌握，台鐵事發後就曾檢討站票措施，還一度討論到哪節車廂不准站，或將每列新自強號120張站票數往下調，但礙於沒找出站票與安全正向關聯，最後不了了之。台鐵局23日回應，確實最後沒有評估結果。

新車座位增加 可填補站票數量

但台鐵局長杜微說，23日是首次看到死亡站票數據，已交代相關單位研究站票對安全的影響，將審慎研議站票措施。不過他也強調，目前因疫情期間，防疫考量未賣站票，安全暫時沒有疑慮。

取消站票會否又衝擊東線運能？台鐵說，隨著新城際列車陸續交車，預計明年可顯著提升東線運能。新車有538個座位，比普悠瑪和太魯閣號多了162到166個位子，剛好填補站票數量。

專家：台鐵應主動杜絕外物入侵

成大交通管理系主任鄭永祥說，若以安全為最大考量，在運能填補情況下，台鐵確實可考慮完全取消站票。他說，台鐵與高鐵不同處在於有很多平交道，存在外物入侵風險，安全疑慮較高，除了站票問題，台鐵也應化被動為主動，積極杜絕外物入侵。台灣鐵道暨國土規畫學會則認為，站票跟事故無絕對關係，國外傾斜式列車也都有賣站票，解決鐵路安全管理才是根本之道，不應因噎廢食。

運安會調查顯示，死傷者8成2集中在行駛前端的第8至第五車，第4車後傷亡人數顯著下降。

太魯閣號罹難旅客 30人站票 製表／生活組
太魯閣號罹難旅客 30人站票 製表／生活組
運安會23日公布台鐵太魯閣號事故事實資料報告，點出死亡旅客中有高達30人、約六成...
運安會23日公布台鐵太魯閣號事故事實資料報告，點出死亡旅客中有高達30人、約六成四是站票旅客。本報資料照片

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