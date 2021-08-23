非洲豬瘟豬肉走私 蘇貞昌視察桃機X光機批關務署破口

台灣行政院長蘇貞昌（左一）23日在財政部長蘇建榮（左二）、關務署長謝鈴媛（右）陪同下，前往桃園機場視察，當場怒飆關務署。記者陳正興／翻攝

非洲豬瘟防線在台灣 出現破口，號稱「百分百檢驗」的X光機形同失效，讓曾自豪守住疫情 的行政院長蘇貞昌大為光火，23日怒飆關務署沒守好，讓全國要付出很大代價，他說「讓我這兩年多來的防守有破口，不應如此。」更點名海關讓業者這樣逍遙、關務長縱容違規。

「我上任第一天就裁示要求旅客行李從30%抽檢提高到100%，現在抽查比率只提高了2%、3，海關拿不出辦法，業者就欺負你們，不該被業者利用你們忙、快速通關…」蘇貞昌說，行政院長只講態度，國家要人給人、要錢給錢，要X光機給X光機，「你們沒有想出方法還跟我來討論，方法你們要給我拿出來」。

蘇貞昌23日視察航空快遞包裹X光機檢查處理情形，針對海關造成非洲豬瘟破口，要求關務署檢討；關務人員解釋是因為人力問題無法一一抽檢，加上貨物會併袋通關，若以夾藏方式，X光機容易疏漏，會對違規業者懲處罰款，並跟其他業者協商這個問題。蘇貞昌當場怒回「不要協商啦，不然也跟走私業者協商好了」。

蘇貞昌說，非洲豬瘟肆虐讓中國周遭國家一一淪陷，第一線防疫人員2年多來辛苦認真嚴守邊境 第一線，讓台灣成為唯一沒有淪陷的國家，業者不守法一再違規，以為只要繳罰款，認為違規被抓到是運氣不好；業者就是利用海關忙、貨物多闖關。

蘇貞昌對不肖業者累計41次違規十分生氣，他認為業者最怕被廢止執照、要一一拆箱不能併袋，就要讓業者知道違規的代價很高，才會誠實報關，「要保證守住100%才對」。

關務署23日開會檢討快遞通關作業，預計本周要交出檢討報告。關務署長謝鈴媛說，台北關盤點此次違規的報關行「仲賀國際物流」違規事項，將盡速做出處分，最重可能會廢止仲賀的營業登記。

謝鈴媛表示，海關已建置「AI輔助肉品查緝系統」，但系統串接上有些問題，已要求相關單位盡速改善，並於4個貨棧優先建置，加強查驗進口肉品。