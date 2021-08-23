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郭台銘臉書分享隔離心得 認歐洲行達成階段性成果

中央社台北23日電
鴻海創辦人郭台銘住進防疫旅館。圖／取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘住進防疫旅館。圖／取自郭台銘臉書

鴻海創辦人郭台銘23日在臉書貼文分享從歐洲回台隔離的心得，他說這是生平第一次在同一個旅館、同一個房間要住上14個晚上，他也在主題標籤提到，此次歐洲行達成階段性成果。

郭台銘及他的家人日前飛往歐洲，並在捷克布拉格施打COVID-19疫苗後，取得歐盟證明繼續在歐洲的行程，郭台銘之前在臉書分享，此行主要目的是緊盯BNT疫苗出貨進度並持續催貨。郭台銘一行人在22日傍晚搭乘私人專機返抵台北松山機場。

他今天在臉書貼文，並分享返台後隔離的狀況，郭台銘說，40多年的創業生涯，行遍世界數十個國家，每年幾乎有一半的時間都在世界各地的旅途中，這是生平第一次，在同一個旅館，同一個房間要住上14個晚上。

郭台銘也分享隔離旅館內的照片，他說，有視訊會議設備和划船機，會議和運動就是不能缺的二件事。他並用主題標籤（hashtag）提到，「用會議和世界保持聯繫」、「用運動和健康維持關係」、「歐洲行達成階段性成果」。

永齡基金會執行長劉宥彤21日表示，郭台銘此次歐洲之行見到的朋友們都很溫暖也很幫忙，兼顧公私行程，郭台銘盡力了，謝謝社會大眾給予的支持與鼓勵。

至於外界關心的疫苗進展或需要協助及困難排遣，劉宥彤指出永齡基金會相關資訊都已告知政府單位，不論是時間表或進一步有利於大眾的決策，尊重指揮中心的說明。

郭台銘 疫苗 旅館

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