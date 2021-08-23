蔡英文談八二三強調團結「單憑一黨一派無法抵禦外侮」

蔡英文總統今天先後前往「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。圖／總統府提供

今天是823金門戰役63周年，中華民國蔡英文 總統基於避免跨島移動的防疫 考量，今年未安排金門行程，但蔡英文在當地時間23日下午先後前往「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。蔡英文表示，「八二三經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國；單憑一黨一派無法抵禦外侮。」

蔡英文下午首先抵達「軍備局生產製造中心」，聽取主任王國樑簡報及參觀軍品展示；隨後前往「空軍防空暨飛彈指揮部」，聽取連長黃亮瑜簡報，並視導發射區平台。總統也頒發加菜金，慰勉國軍弟兄姊妹的辛勞。

蔡英文也在「空軍防空暨飛彈指揮部」致詞，她指出，今天是八二三金門戰役的63周年，在這場必須被紀念的戰役中，台灣 人民不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住了前線，也守住了台灣，向全世界展現了台灣人民自我防衛的決心。

蔡英文說，「八二三經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國。單憑一黨一派無法抵禦外侮，只有同心協力、堅定信念，我們才能夠守護自己的國家，守護我們心愛的家人。」

蔡英文也表示，「當我們保家衛國的決心越強，境外勢力輕舉妄動的可能就越低，我們要做最充足的準備，才能夠制敵機先。台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體，這就是『八二三』的精神。」

蔡英文說，這幾年來，為了展現自我防衛的決心，政府持續推動國防改革。除了國機國造、國艦國造的國防自主規劃，也積極在不對稱作戰、後備改革的領域努力，希望國防改革能夠更貼近當代的需求。同時，政府也提高軍人待遇，努力改善軍中的生活環境，務求提高軍人地位，強化士氣和國民信心，「我始終相信，有堅實的國防，才能夠保疆衛國。堅實的國防，要仰賴堅強的部隊，也就是在座各位。」

蔡英文說，剛才在黃亮瑜連長的簡報當中，看到各位在防空戰備上的付出和努力，「我們也許沒有辦法控制敵人把飛彈對準在哪裡，但我們絕對有能力，阻止敵軍的飛彈侵襲我們心愛的家園。」

蔡英文強調，「各位是防空的重點單位，我要再次感謝各位不分晝夜，守護台灣的天空、守護人民的安全；我也要請各位務必做好戰訓本務，保持高昂的戰鬥力，為捍衛家園付出努力。」

蔡英文指出，下個月就是漢光實兵演練，她請各位國軍弟兄姊妹全力以赴，以最精實的表現，讓全世界看到中華民國國軍保家衛國、守護家園的決心。國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退，再次謝謝大家的努力。