蔡英文早偷打BNT？趙少康：打高端前驗血證明有無抗體

中廣董事長趙少康。記者李成蔭／攝影

中華民國總統蔡英文 當地時間23日上午將打高端疫苗 ，針對坊間盛傳蔡英文已在4月施打兩劑BNT疫苗，中廣董事長趙少康 呼籲蔡英文，為了遏止謠言，蔡英文可考慮在注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體，如果沒有抗體，就證明謠言不可信，也會增加蔡英文的公信力。

趙少康說，之前坊間盛傳蔡英文4月已經在AIT打了兩劑BNT疫苗，連立法院的司機都在碎嘴這件事，說得活靈活現，不知道是不是總統府司機傳給立法院司機的閒話。還說明天蔡英文打的會是生理食鹽水。

趙少康說，他完全不相信蔡英文會幹這種事的，為此還跟好幾個朋友辯得面紅耳赤，但沒有證據也辯不出什麼結果。

趙少康表示，大家都知道蔡英文是高端疫苗最頂級的推銷員，一年多來多次率領前副總統陳建仁、指揮官陳時中等人卯足了勁替高端宣傳掛保證，激勵高端的市值從30億膨脹到700億。雖然鼓動了不少支持者追隨跟進，但開放三輪至今只有60萬人預約登記實在還是太少。

趙少康說，蔡英文有責任、也有義務在9月6日，也就是在823打了高端疫苗的14天後，公開抽血檢查抗體，確認疫苗的效果。如果有效，可以大大增加大家的信心，鼓勵國人群起而注射高端；如果沒效，也可以提高大家的警惕，甚至立刻停止施打無效的疫苗，以免出現防疫破洞。

趙少康說，這就像梭哈，結果是一翻兩瞪眼的。但這是蔡英文能為高端疫苗效果做的最好示範、也是她粉碎各種亂七八糟傳言最好的機會。蔡英文的健康照護與防疫規格自然滴水不漏，但是確定高端疫苗到底有多少抗疫效果，是蔡英文欠台灣人、欠死忠支持者的交待。