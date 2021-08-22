我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗婦女身懷六甲 搭美軍運輸機產女

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

蔡英文早偷打BNT？趙少康：打高端前驗血證明有無抗體

記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。記者李成蔭／攝影
中廣董事長趙少康。記者李成蔭／攝影

中華民國總統蔡英文當地時間23日上午將打高端疫苗，針對坊間盛傳蔡英文已在4月施打兩劑BNT疫苗，中廣董事長趙少康呼籲蔡英文，為了遏止謠言，蔡英文可考慮在注射高端疫苗前，先公開抽血檢驗有無新冠肺炎病毒的抗體，如果沒有抗體，就證明謠言不可信，也會增加蔡英文的公信力。

趙少康說，之前坊間盛傳蔡英文4月已經在AIT打了兩劑BNT疫苗，連立法院的司機都在碎嘴這件事，說得活靈活現，不知道是不是總統府司機傳給立法院司機的閒話。還說明天蔡英文打的會是生理食鹽水。

趙少康說，他完全不相信蔡英文會幹這種事的，為此還跟好幾個朋友辯得面紅耳赤，但沒有證據也辯不出什麼結果。

趙少康表示，大家都知道蔡英文是高端疫苗最頂級的推銷員，一年多來多次率領前副總統陳建仁、指揮官陳時中等人卯足了勁替高端宣傳掛保證，激勵高端的市值從30億膨脹到700億。雖然鼓動了不少支持者追隨跟進，但開放三輪至今只有60萬人預約登記實在還是太少。

趙少康說，蔡英文有責任、也有義務在9月6日，也就是在823打了高端疫苗的14天後，公開抽血檢查抗體，確認疫苗的效果。如果有效，可以大大增加大家的信心，鼓勵國人群起而注射高端；如果沒效，也可以提高大家的警惕，甚至立刻停止施打無效的疫苗，以免出現防疫破洞。

趙少康說，這就像梭哈，結果是一翻兩瞪眼的。但這是蔡英文能為高端疫苗效果做的最好示範、也是她粉碎各種亂七八糟傳言最好的機會。蔡英文的健康照護與防疫規格自然滴水不漏，但是確定高端疫苗到底有多少抗疫效果，是蔡英文欠台灣人、欠死忠支持者的交待。

高端疫苗 蔡英文 趙少康

上一則

未通過台EUA好震驚 聯亞：看指揮中心記者會才知沒過

延伸閱讀

蔡英文、賴清德將接種高端 施打地點由國安團隊安排

蔡英文、賴清德將接種高端 施打地點由國安團隊安排
黑白集／消費八二三 蔡英文說與誰聽?

黑白集／消費八二三 蔡英文說與誰聽?
2000億飛彈量產預算 蔡英文拍板

2000億飛彈量產預算 蔡英文拍板
今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30
李行對台灣電影與華人影壇都有極重要的貢獻。(本報資料照片)

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享耆壽91歲

2021-08-19 23:48

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉