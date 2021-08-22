金門一周3起偷渡 中國男划橡皮艇遭逮 稱「投奔自由」

今日在小金門北面海域，又查獲一名中國籍男子划著橡皮艇打算偷渡，他一過中線就遭金門海岸巡雷達鎖定逮捕。記者蔡家蓁／攝影

金門近期頻頻發現偷渡客 ，繼17日發現3人搭乘陸籍船筏偷渡回金門後，今日在小金門端，又查獲一名中國 籍男子划著橡皮艇打算偷渡，好在一過中線就遭金門海岸巡雷達鎖定，隨即將人逮住，送往海巡檢疫隔離，詳情還有待金門海巡隊偵辦釐清。

今天中午11時13分左右，在小金門北面海域忽然出現一艘橡皮艇，上面搭載一名中國籍男子，男子身穿救生衣，日常用品全用塑膠袋裝起來塞在橡皮艇上，由於橡皮艇相當迷你，男子置身其中相當吃力，他只能不時的划著槳向前行，相當吃力、速度也緩慢。

這艘迷你的橡皮艇一跨過中線，立即就遭金門海岸巡人員鎖定，據消息人士表示，今天金門的天氣相當好，海面整個一覽無遺，這艘橡皮艇猶如汪洋中的一艘船，他們不用使用望遠鏡，就可以將此人的狀態看的清清楚楚。

金門海巡人員在監看一會，就立刻派小艇趨前將人逮住，經初步詢問，確認為中國籍男子，男子也自稱是嚮往台灣 民主自由，才自己划槳偷渡過來，目前海巡人員只能先通知衛生福利部疾病管制署及金門縣衛生局等單位，並依中央疫情指揮中心規定程序進行處置與隔離，還未進行偵訊。

據了解，金門繼17日發生一起台灣人偷渡返金，18日下午也在大二膽海域間發現一起中國籍男子划橡皮艇偷渡，一周內共3起，其中2起皆為中國籍男子，頻繁的查獲，也讓國安單位都相當重視。

相關人員研判，中國福建海域的禁漁期已於16日结束，近日中方針對漁船出海的管制放寬，不少人都蠢蠢欲動，打算趁船隻較多的機會進行偷渡，雖然中國籍男子被抓都自稱是「投奔自由」，但具體的偷渡原因，相關單位正在積極偵辦中。