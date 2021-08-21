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紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

台灣疫情略鬆綁 二級警戒再延至9月

記者謝承恩、曹悅華、鍾維軒、王敏旭／連線報導

台灣疫情指揮中心21日再度延長二級警戒，自8月24日至9月6日，指揮官陳時中指出，國內疫情穩定，考量仍有零星不明感染，二級警戒恐延續到年底，但警戒範圍放寬，鬆綁集會人數上限，同住親友在外用餐不受隔板及梅花座等限制，適度放寬醫院探病條件。不過，中央鬆綁親友在外用餐規範，雙北及台中市都質疑「執行困難」。

•政院下令新兵快篩、打疫苗

台灣九月開學在即，指揮中心昨也宣布，專案開放境外生入境就學；另外，行政院長蘇貞昌指示，對入伍新兵進行快篩及接種疫苗。

台灣昨新增二例本土案例、八例境外移入、一例死亡個案，本土疫情連續十天維持在個位數，陳時中表示，「觀察病例採檢、發病情況，陽性率非常低，整體疫情控制的算好。」但國外疫情不斷變化，即便邊境嚴管，仍無法保證新興病毒不會入侵，「提高警覺是必要的」。

陳時中說，未來是否維持警戒，主要考慮三大因素，包含國際疫情是否趨緩、疫苗覆蓋率情況、疫苗對變種病毒保護力下降狀況，「目前維持二級警戒的機會滿高，但二級警戒範圍滿寬，若民眾對指引遵從度高，能讓正常生活恢復多一些」。

8月24日起，維持二級警戒，但採逐步鬆綁、解封，室內集會人數從50人提高至80人，室外自100人提高至300人，超額可提報防疫計畫。部分場所，如Ｋ書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳及浮潛等海域活動，遵循防疫指引即可開放。

•水域遊憩活動 全程戴口罩

根據觀光局擬定的指引，8月24日後於國家風景區水域從事遊憩活動，可在全程佩戴口罩情況下，開放操作騎乘器具水域遊憩活動；從事帶客潛水活動，教練於教學或訓練時，應佩戴防水口罩或面罩，帶客浮潛、水肺潛水或自由潛，學員人數需降載50%；淋浴間、更衣室管理採單一出入口，淋浴前後戴口罩，更衣全程戴口罩。

另同住親友外出聚餐不受隔板、梅花座及分菜限制；醫院探病方面，加護病房、安寧病房、呼吸照顧病房、精神科病房、兒童病房及身心障礙、病況危急及住院天數達七日者，皆可開放探病，且須遵守時段、人數限制及出示陰性證明。

•八大場所、遊藝場仍關閉

不過，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV等八大場所仍需關閉，遊藝場所也無法營業。

台北市長柯文哲昨表示，餐廳如何認定顧客是否為親友？執行有困難。新北市長侯友宜說，地方執行有困難度，且新北還有疫情個案，會採取更嚴格標準。

疫情 口罩 疫苗

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