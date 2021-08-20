我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗人「墜機T恤」1件16美元 不肖業者發災難財

全美第3州 新澤西也將下令：所有教師須打疫苗

拜登口說「承諾」台前官員：當美慮及利益時 做法不同

記者徐偉真、周志豪、賴錦宏／台北－北京連線報導
美國總統拜登19日接受專訪時表示，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴承諾。（美聯社）
美國總統拜登19日接受專訪時表示，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴承諾。（美聯社）

美國總統拜登19日接受專訪時表示，台灣與阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴承諾。台灣外交部前部長程建人昨分析，美國從阿富汗撤軍在國內外招致罵聲，如今發言辯護，但此時這樣說，和將來若真發生事情，美國可能的反應沒有百分之百的連帶關係。

台灣民進黨立委羅致政表示，美方將台灣與以色列、日本、韓國及北約放在一起，顯示台灣對美國的戰略地緣重要性與這些國家一樣，才拿來類比。此舉展現將台灣視為有同盟關係，意義相當清楚。

不過，台灣國民黨主席江啟臣表示，不用過度解讀拜登談話，美軍撤離阿富汗後面對內外多元意見與壓力，同盟國一定會對美方過去承諾有質疑，北約是集體安全組織，一個被欺負盟國要共同防衛，但台海與南韓則是雙邊的，情況不同。

程建人說，美國處理阿富汗的問題可說是內外交迫，國內自由和保守派都批評，國外也是批評聲一片，連盟邦的領袖都不滿，拜登政府因此得不斷地出面辯護，台灣因被外媒點名，所以也藉這機會說。

程建人指出，南越前國家建設部部長阮進興曾和記者出書，出書前曾寫訊息告訴程建人說美國的承諾最終落空，終致南越淪陷；另外美國宣布尼克森出訪中國的前20分鐘，才知會中華民國前駐美大使沈劍虹，和台灣斷交前七小時才告知我們，當時有邦交、有共同防禦條約，但當美國考慮到自己的利益時，做法就不同了。

程建人表示，很多國家有特定需求時會說一些話，但真正發生問題時怎麼處理，是另一回事。美國是從其國家利益角度考慮外交政策，我國也該考慮自己的利益，和中國鬧成這樣合乎台灣利益嗎？國內朝野政黨之間如此對立符合台灣利益嗎？執政黨加強對美關係很好，但是否也該和在野做更好的溝通。

中國外交部發言人華春瑩昨天就此表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。

台灣 美國 中國

上一則

紐約大都會台灣日蕭美琴將開球 駐美代表第一人

延伸閱讀

美軍：撤離喀布爾中繼基地太擁擠 一度致任務暫停

美軍：撤離喀布爾中繼基地太擁擠 一度致任務暫停
拜登提名伯恩斯和伊曼紐 分駐北京和東京

拜登提名伯恩斯和伊曼紐 分駐北京和東京
G7與歐盟外長會議 支持阿富汗人基本人權與自由通行

G7與歐盟外長會議 支持阿富汗人基本人權與自由通行
英法軍警前進喀布爾救人 美參議員籲拜登政府仿效

英法軍警前進喀布爾救人 美參議員籲拜登政府仿效

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？

吳亦凡爆已婚當爸 對象是吳媽挑的「高學歷白富美」？
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手